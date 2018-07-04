Yeni kabinenin açıklanacağı tarih belli oldu

Seçimin kesin sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından yeni hükümete ilişkin takvim de belli oldu.
YEMİN TÖRENİ 16:00'DA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM'de yemin edecek.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanan Erdoğan, TBMM'de 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00'da yemin edecek.
Yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni düzenlenecek.
KABİNE PAZARTESİ AÇIKLANACAK
Yeni kabine de pazartesi günü resmen açıklanacak.