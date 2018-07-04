Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan idam açıklaması!

Son günlerde çocuk kaçırılmaları ve hayvanlara yapılan işkencelerin ardından idam cezası gündemden düşmüyor.

Özellikle sosyal medya üzerinden sık sık idam konusunda paylaşım yapan milyonlarca kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek açıklamaya gözünü dikti. Son günlerde yaşanan acı haberlerin ardı ardına gelmesi sonrası 'idam cezası' ve 'kimyasal hadım' tekrar tartışılmaya başlandı.

Eşi Emine Erdoğan’la birlikte Ankara’ya gitmek için Atatürk Havalimanı’na hareket eden Erdoğan, Sarıyer Hacıosman’da kendisine el sallayanları görünce makam aracını durdurup kendisine el uzatanlarla tokalaştı. Bir kadın, hayvan hakları yasası ve idamcezası konusundaki beklentisini dile getirdi.

“Yavaş, yavaş” yanıtını veren Erdoğan, “Hayvan hakları zaten gündemde de, idam cezası tabii biraz daha zor. Anayasa kararı gerekiyor” diye konuştu. Kalabalık içinde 15 Temmuz gazisinin yakınını gören Erdoğan, hatır sordu. Erdoğan, “Allah sizi düşmanlardan korusun“ sözlerine de “Amin”diyerek karşılık verdi. Sohbet anları, kalabalık içindeki biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KİMYASAL HADIM NASIL YAPILIYOR?

Acı haberlerin ardı ardına gelmesi sonrası 'idam cezası' ve 'kimyasal hadım' tekrar tartışılmaya başlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül daha önce kabul edilen kimyasal hadımın birkaç gün içinde yürürlüğe konabileceğini söyledi. Bozdağ'ın da ‘Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız.' sözleri ardından ‘cinsel kastrasyon (kimyasal hadım) nedir?' soruları sıklaştı.

Kimyasal hadım yönteminde çeşitli kimyasallar kullanılarak yapılan hadım etme işleminde mahkumlara belirli aralıklarla ilaç veriliyor. Kimyasal hadım yönteminde diğer hadım şekillerinde olduğu gibi penis ve testisler kesilmiyor. Haplar ve iğneler sayesinde cinsel saldırı suçunda bulunan suçlunun testosteron hormonu azaltılıyor ve cinsel isteği ortadan kaldırılıyor.

Kimyasal hadım; Birleşik Krallık, Polonya, Moldova, Estonya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Hindistan, İsrail, Rusya, Güney Kore gibi ülkelerde yakın zamanlarda çeşitli cinsel saldırı vakalarında kullanıldı.