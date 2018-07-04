Crystal Palace, Ozan Tufan için Sarı-Lacivertli kulübe teklifini iletti. Aykut Kocaman genç oyuncu için olumsuz rapor sunmuştu ancak yeni Teknik Direktör Phillip Cocu şans vermek istiyor.
Tatilini çalışarak geçiren Ozan Tufan için nihai karar kamp döneminin ardından verilecek.
04 Temmuz 2018 Çarşamba21 Şevval 1439
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Cocu'dan Ozan Tufan kararı!
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