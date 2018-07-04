04 Temmuz 2018 Çarşamba21 Şevval 1439
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Cocu'dan Ozan Tufan kararı!

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Cocu'dan Ozan Tufan kararı!
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Cocu, geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın takımda kalmasını istedi.
Cocu'dan Ozan Tufan kararı! Cocu'dan Ozan Tufan kararı! Cocu'dan Ozan Tufan kararı!


Crystal Palace, Ozan Tufan için Sarı-Lacivertli kulübe teklifini iletti. Aykut Kocaman genç oyuncu için olumsuz rapor sunmuştu ancak yeni Teknik Direktör Phillip Cocu şans vermek istiyor.

Tatilini çalışarak geçiren Ozan Tufan için nihai karar kamp döneminin ardından verilecek.
 

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