04 Temmuz 2018 Çarşamba21 Şevval 1439
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Dündar'dan İnce'ye: Bizi gerizekalı yerine koydun

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24 Haziran seçimlerinde İnce'nin yenilgiyi kabullenmesine, kendisine yakınlığıyla bilinen Uğur Dündar'dan çok sert tepki geldi.
Dündar'dan İnce'ye: Bizi gerizekalı yerine koydun
Dündar'dan İnce'ye: Bizi gerizekalı yerine koydun Dündar'dan İnce'ye: Bizi gerizekalı yerine koydun Dündar'dan İnce'ye: Bizi gerizekalı yerine koydun

 

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İncebirçok defa Uğur Dündar'la program yaparak halka seslendi.

İNCE'Yİ BAŞKANLIĞA TAŞIMAYA ÇALIŞIYORDU

Dündar, İnce ile birlikte yaptığı programlarda kendisine övgüler yağdırıyordu.

Bununla da yetinmeyen Dündar, kendi köşesinden yazılarına konu ederek İnce'yi parlatıyordu.

ARALARI AÇILDI

Öte yandan seçim gecesi yaşananlar Uğur Dündar'la İnce'nin arasını bozmuşa benziyor. Dündar, Twitter'da İnce'ye isyan eden bir kişinin paylaşımını retweet'ledi.

UĞUR DÜNDAR RETWEET'LEDİ

O paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Ya Muharrem tamam kaçırılmadın tamam yav, biz gerizekalı gibi gece yarılarına kadar oyumuzun peşinden koşturup durduk sen de ysk'ya yakın bir yerden(!) izleyip az çaldılar diyerek uyudun, tamamen bizim eşekliğimiz abi özür dileriz, rahat ol sen."

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