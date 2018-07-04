Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cinsel istismara ilişkin düzenleme için “Hükümetimizin bu konuda hazırladığı tasarı vardı. Seçim nedeniyle yürürlüğe giremedi. Yeni dönemde milletvekillerinin vereceği kanun teklifiyle yasama faaliyeti olacak. Bu konuda en ağır cezayı getirecek düzenlemeyi hep beraber yapacağız" dedi.
04 Temmuz 2018 Çarşamba21 Şevval 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
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"En ağır cezayı vereceğiz"
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