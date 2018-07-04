04 Temmuz 2018 Çarşamba21 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:31Güneş 05:30Öğle 13:14İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:36
    • 33°C Adana
    • 42°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 33°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 33°C Ankara
    • 39°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 37°C Aydın
    • 35°C Balıkesir
  • BIST: 97.247 0.00
  • Altın: 189,452 0.50
  • Dolar: 4,6893 0.32
  • Euro: 5,4601 0.26

Meclis'e böyle geldi!

»
Meclis'e böyle geldi!
AK Parti’den milletvekili seçilen Kenan Sofuoğlu, Meclis’e kayıt yaptırmak için Lamborghini Aventador S model spor arabasıyla geldi.
Meclis'e böyle geldi! Meclis'e böyle geldi! Meclis'e böyle geldi!

 

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, milletvekilleri TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırıyor.

Bu isimlerden biri olan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, kayıt işlemlerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
 

 

Meclis'e Lamborghini marka spor arabasıyla gelen Sofuoğlu, bir gazetecinin "Neden motorla değil de arabayla geldiniz?" sorusuna, "Motorla daha yoğun zamanlarda gelmek istiyorum. Bugün burası sakindir dedim" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgi ve saygısı nedeniyle siyasete girdiğini ifade eden, Sofuoğlu, "Faydalı işler yaparak her kesimin takdirini, sevgisini kazanmak için çalışacağım. Bir siyasette, bir kariyer yapmak için burada değilim en iyi bildiğim dalda, sporda faydalı olmak için buradayım. AK Parti gibi güçlü bir teşkilatın içerisinde olduğum için faydalı olabileceğimi düşünüyorum. İnşallah bize bu yolda iz bıkacak işler yapmak nasip olur" dedi.
 

"İlk yapacağı işin ne olacağı" sorusu üzerine Sofuoğlu, sporun sadece futboldan ibaret olmadığını ancak televizyonlarda sadece futbol haberleri çıktığını, bunun değişmesi için elinden geleni yapacağını belirtti.

Spor yönetmeliğinin değişmesi için elinden geleni yapacağını dile getiren Sofuoğlu, "Çünkü yönetmeliğimize göre, profesyonel sporcu bile olamadık. Benim gibi birçok genç sporcu, nice dünya şampiyonları var, ismi duyulmayan, ufak tefek maaşla geçinmeye çalışan, uçak bileti alamayan, o kadar başarılı yetenekli kardeşlerim var. Ben bu gençlere öncülük, ağabeyilik yapacağım. Yani genç sporcuların vekil ağabeyisi olmak anlamında bu yola girdim. İnanıyorum ki faydalı olacağım” dedi.

Sofuoğlu,  ismini duyuramayan sporculara hak ettiği değerin verilmesi için elinden gelen çabayı göstereceğini kaydetti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bu Fotoğraf az önce paylaşıldıBu Fotoğraf az önce paylaşıldıTerör örgütü PKK/YPG'lilerin silahlarını teslim ederek Menbiç'ten çekilmeleri için kritik süreç bugün başladı.
Meclis'e böyle geldi!Meclis'e böyle geldi!AK Parti’den milletvekili seçilen Kenan Sofuoğlu, Meclis’e kayıt yaptırmak için Lamborghini Aventador S model spor arabasıyla geldi.
Gaziantep'te kan donduran iddiaGaziantep'te kan donduran iddiaGaziantep'te sapık olduğu ileri sürülen bir şahıs, mahalleli tarafından evire çevire dövüldü.
"Millet İttifakı sona erdi""Millet İttifakı sona erdi"İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray Millet İttifakı'nın sona erdiğini açıkladı.
"En ağır cezayı vereceğiz""En ağır cezayı vereceğiz"Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Meclis'teki mazbatasını almaya geldiğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sokak ortasında iğrenç olay!Sokak ortasında iğrenç olay!Antalya’da ekmek almaya giden kız çocuğu R.K. (8) ile Z.B.’ye (13) cinsel tacizde bulunmakla suçlanan Mehmet E.’nin (31), 31 yıla kadar hapsi istendi.
  • Dündar'dan İnce'ye: Bizi gerizekalı yerine koydun04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:50
  • Millet Kıraathanesi törenle açıldı04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:16
  • AB'den kritik Esed açıklaması!04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:51
  • 'PKK' itirafı: Türkiye'ye saldırmak için...04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:15
  • İnce ile Kılıçdaroğlu arasında gerilim yükseliyor04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:45
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan idam açıklaması!04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:13
  • Yeni kabinenin açıklanacağı tarih belli oldu04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:01
  • Şırnak'ta sıcak çatışma!04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:30
  • Berna Laçin'e soruşturma açıldı04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:28
  • Çocuğu taciz edip kaçtı: Her yerde aranıyor04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri