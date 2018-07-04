04 Temmuz 2018 Çarşamba21 Şevval 1439
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Kritik gün! Bu fotoğraf bugün paylaşıldı

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İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye hitaben bir mektup yazdı.
Kritik gün! Bu fotoğraf bugün paylaşıldı
Kritik gün! Bu fotoğraf bugün paylaşıldı Kritik gün! Bu fotoğraf bugün paylaşıldı Kritik gün! Bu fotoğraf bugün paylaşıldı

 

İran medyasında yer alan habere göre, İran Devrim Muhafızları'nın ülke dışındaki operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, "büyük kardeşim" hitabıyla kaleme aldığı mektubunda, Ruhani'nin "Eğer İran'ın petrolü ihraç olmazsa, tüm bölgenin petrolü ihraç edilmeyecektir" sözüne övgüler yağdırdı.      

Ruhani'nin sözlerini "Tanıdığımız Ruhani'ye yakışır bir açıklamaydı"şeklinde değerlendiren Süleymani, "Yerinde açıklamalarınız nedeniyle ellerinizden öpüyorum. İran'ın çıkarına olan her siyasette hizmetinizdeyim" ifadelerini kullandı.      

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İsviçre'deki temasları kapsamında İranlılarla bir araya geldiği programda ABD tarafından İran petrolünün ihracatının durdurulmasıyla ilgili açıklamalara cevap vermişti.      

Resmi temasları kapsamında İsviçre'de bulunan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, sözü edilen ülkedeki İranlılarla bir araya geldiği toplantıda, ABD'nin İran petrol ihracatını tamamen durdurmak istediğini söylemiş, "Bu ifadenin manasını kavrayamıyorlar, çünkü ABD yönetimi 'İran'a bir damla petrol ihracat ettirmeyeceğiz' demiş. Bu tüm bölge petrolünün ihraç edilemeyeceği anlamına gelmektedir. İran petrolü ihraç edilemezken bölge petrolünün ihraç edilmesi mümkün olabilir mi? Eğer bunu yaparsanız sonuçlarına da katlanırsınız" açıklamasında bulunmuştu.

Açıklama, Basra ve Umman Körfezleri arasında yer alan ve küresel petrol ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleştirilen ihracatı "İran'ın engelleme tehdidi" olarak yorumlanıyor.      

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