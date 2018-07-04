Bakan Zeybekci'den enflasyon açıklaması

Gündeme dair soruları yanıtlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin açıklamalarından önemli satırbaşları;
* Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bundan sonra birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele olacak, hedefin arzı arttıran tedbirler olacağını söyledi"
* Bazı ürünlerdeki zamlar ekonominin gereğidir, tedbirler alınacak
* Faiz artışı meselesine girmek istemiyorum. Bu Merkez bankası'nın kararı.
* 24 Haziran seçimleri de takdir yetkisini milletimiz tek başına Cumhurbaşkanımıza vermiştir. Ekonomi yönetimi değişse dahi belirli doğrular vardır. Devlette devamlılık gereği bu alandaki kararlar da şimdiden öngörülebilir.