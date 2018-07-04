04 Temmuz 2018 Çarşamba21 Şevval 1439
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Bakan Zeybekci'den enflasyon açıklaması

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bundan sonra birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele olacak" dedi.
Bakan Zeybekci'den enflasyon açıklaması
Bakan Zeybekci'den enflasyon açıklaması Bakan Zeybekci'den enflasyon açıklaması Bakan Zeybekci'den enflasyon açıklaması

 

Gündeme dair soruları yanıtlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin açıklamalarından önemli satırbaşları;

* Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bundan sonra birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele olacak, hedefin arzı arttıran tedbirler olacağını söyledi"

* Bazı ürünlerdeki zamlar ekonominin gereğidir, tedbirler alınacak

* Faiz artışı meselesine girmek istemiyorum. Bu Merkez bankası'nın kararı.

* 24 Haziran seçimleri de takdir yetkisini milletimiz tek başına Cumhurbaşkanımıza vermiştir. Ekonomi yönetimi değişse dahi belirli doğrular vardır. Devlette devamlılık gereği bu alandaki kararlar da şimdiden öngörülebilir.

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