Kumarın mesaisi arttı! Birdi iki oldu

Hali hazırda devlet eliyle oynatılan en büyük kumar Sayısal Loto haftada bir günden iki güne çıkartıldı...

Devlet eliyle oynatılan kumar, yeni yeni oyunların(!) eklenmesiyle çeşitleniyor. Bu da yetmezmiş gibi şimdi de daha fazla güne yayılıyor. Kumar oyunlarının en büyüklerinden olan ve haftada bir kez düzenlenen Sayısal Loto, artık haftada 2 gün çekilecek. Uygulama 15 Temmuz’da başlayacak.

KUMARIN MESAİSİ ARTTI

Milli(!) Piyango İdaresi (MPİ), Sayısal Loto çekilişlerinin haftada 2 gün yapılacağını açıkladı. Çekilişler, Çarşamba ve Cumartesi günü yapılacak. Açıklamada, “Sayısal Loto (6/49) oyununda haftada iki çekiliş yapılmaya başlanacaktır. Uygulamaya 15 Temmuz 2018 tarihinde başlanacak olup; ilk çekiliş 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü, ikinci çekiliş ise 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve çekilişler bu şekilde devam edecektir” denildi.

KUMARSIZ GÜN KALMADI

Devlet eliyle kumar oynatan Milli(!) Piyango’nun düzenlediği şans(!) oyunları, hemen her güne yayılmış durumda. Milli Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19 ve 29’uncu günleri yapılırken; Sayısal Loto 15 Temmuz’dan itibaren Çarşamba ve Cumartesi düzenlenecek. Bir diğer kumar oyunu olan “Şans Topu” çekilişleri Çarşamba günü, “Süper Loto” ise Perşembe günü gerçekleştiriliyor. “On Numara” oyunu(!) çekilişleri ise haftada bir kez Pazartesi günleri yapılıyor.



milli gazete