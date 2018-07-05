05 Temmuz 2018 Perşembe22 Şevval 1439
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Böyle boşanma davası görülmedi!

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İstanbul'da, bir çocukları bulunan ev hanımı E.S. ile işletmeci R.S.'nin 3 yıllık evliliği, köpek ve papağan yüzünden yıkıldı.
Böyle boşanma davası görülmedi!
Böyle boşanma davası görülmedi! Böyle boşanma davası görülmedi! Böyle boşanma davası görülmedi!

Eve köpek ve papağan alan R.S., eşinin "Evde bebek var, bu hayvanlara bakamayız, onları geri götür" tepkisiyle karşılaşınca "O zaman onların yerine sen git" deyip eşini evden kovdu. İki ay babaevinde kalan E.S., eşinin barışma girişiminde bulunmaması üzerine boşanma kararı aldı.

'PSİKOLOJİM BOZULDU'

Eşinin, kendisini ve çocuğunu köpek ve papağana tercih ettiğini belirten E.S., İstanbulAnadolu Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Dilekçede gerek kayınvalidesi gerekse eşinin tutumu sonucu yıprandığına ve evliliği daha fazla yürütemeyeceğine yer veren E.S. evlilikte hiçbir kusuru bulunmadığını aksine sadakatsizliğe uğrayıp, şiddet gördüğünü bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu anlattı. Eşinden 50 bin TL maddi 50 bin TL manevi olmak üzere 100 bin TL tazminat talep etti. Çocuğu ve kendisi için bin 500 TL nafaka istedi.

Sabah

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