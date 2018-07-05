Fenerbahçe transfer çalışmalarına aralıksız olarak devam ederken kaleci takviyesi için gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-Lacivertliler'in sportif direktörü Damien Comolli, İngiliz ekibi Liverpool'un kalecisi Simon Mignolet'i gündemine aldı. Comolli, Liverpool'da forma giyen Mignolet için girişimlerde bulunuyor. Liverpool'da daha önce görev yapan Comolli, İngiliz kulübüyle iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi en kısa zamanda bitirmeyi amaçlıyor.
LİVERPOOL'A DA O TRANSFER ETTİ
Fenerbahçe transfer çalışmalarına aralıksız olarak devam ederken kaleci takviyesi için gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-Lacivertliler'in sportif direktörü Damien Comolli, İngiliz ekibi Liverpool'un kalecisi Simon Mignolet'i gündemine aldı. Comolli, Liverpool'da forma giyen Mignolet için girişimlerde bulunuyor. Liverpool'da daha önce görev yapan Comolli, İngiliz kulübüyle iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi en kısa zamanda bitirmeyi amaçlıyor.
İngiliz kulübünün yeni bir kaleci transfer etmek istemesi ve Karius'un da 2. kaleci olarak düşünülmesi nedeniyle Mignolet'in de transfere sıcak bakabileceği ortaya çıktı. Mignolet'i Sunderland'den Liverpool'a transfer eden ismin de Comolli olduğu ortaya çıktı. Fransız futbol adamı, Liverpool'dayken Belçikalı kaleci Sunderland'den Liverpool'a transfer edilmişti.
05 Temmuz 2018 Perşembe22 Şevval 1439
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İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki kaleci!
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