Galatasaray'dan e-mail ile transfer teklifi

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün çift idman yaptı. Sabah çalışmasında performans testleri uygulanan futbolcuların hareketleri ortaya güzel kareler çıkmasına neden oldu. En yükseğe, en ileriye sıçramaya çalışan oyuncular, en hızlı olmak için birbirleriyle kıyasıya mücadeleye girişti. Oyuncuların hırsı, Fatih Terim'in yüzünü güldürdü.
Carrasso ile yollarını ayıran, Eray İşcan'ın sözleşmesini uzatmayan Galatasaray, yerli yedek kaleci arıyor... Gündeme gelen ilk isim olan Serkan Kırıntılı'yı kulübü bırakmadı. Serkan, Konyaspor'la sözleşmesini uzattı. Menajerler tarafından Akhisar'ın kalesini koruyan Fatih Öztürk Galatasaray'a önerildi. Kulübüyle bir yıl sözleşmesi kalan 31 yaşındaki Fatih için sarı-kırmızılı kulübün cevabı bekleniyor.
ROMA'YA E-MAİL İLE TEKLİF
Sportif Direktör Monchi ile geçen sezon yapılanmaya giden Roma, önemli takviyeler yapmaya devam ediyor. İtalyan devinde takım içinde revizyon olacağını düşünen Galatasaray da boş durmadı ve Roma'ya e-mail yoluyla haber yolladı. Roma'dan kadrosunda düşünmediği isimleri bildirmesini isteyen sarı-kırmızılı kulüp ihtiyaç duyduğu bölgelere göre kiralama formülünü devreye sokacak.
BAYRAKTAR'LA YOLLAR AYRILDI
Dursun Özbek döneminde Galatasaray altyapı sorumlusu olarak göreve başlayan Emrah Bayraktar ile yollar resmen ayrıldı. Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından Bayraktar, pasif göreve çekilmiş yerine Ali Yavaş getirilmişti.
05 Temmuz 2018 Perşembe22 Şevval 1439
- İnce'den sonra CHP'nin tepesine 3. aday!Ünlü isim kendini astı!"Tecavüzcü" diye fotoğrafları paylaşılınca...."Verilen mesajı aldık"Avrupa ülkesinden skandal Kudüs kararı!Galatasaray'dan e-mail ile transfer teklifiÇiftlik Bank mağdurları alacaklarını tahsil edemediAltın alacaklar dikkat!"Vekillik maaşına ihtiyacım yok"Ünlü milyarder selfie çekerken düşüp öldü
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:32 Güneş 05:31 Öğle 13:15 İkindi 17:13 Akşam 20:47 Yatsı 22:36
- 29°C Adana
- 31°C Adıyaman
- 20°C Afyon
- 26°C Ağrı
- 21°C Amasya
- 22°C Ankara
- 34°C Antalya
- 21°C Artvin
- 31°C Aydın
- 26°C Balıkesir
- BIST: 97.868 0.66
- Altın: 188,319 0.07
- Dolar: 4,6711 0.15
- Euro: 5,4593 0.31
Galatasaray'dan e-mail ile transfer teklifi
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Galatasaray'dan e-mail ile transfer teklifiGalatasaray, Roma'nın kadrosunda düşünmediği isimleri kiralamak istiyor.
İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki kaleci!Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, Liverpool'dayken Sunderland'dan transfer ettiği Mignolet için bastırıyor.
Cocu'dan Ozan Tufan kararı!Fenerbahçe'de Teknik Direktör Cocu, geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın takımda kalmasını istedi.
Ali Koç rüzgarı çığ gibi büyüyor!Haziran ayı başında 698 binde olan Fenerbahçe Passolig Kart sayısı, son bir ayda 710 bini geride bıraktı.
Topal'dan Kocaman'a gönderme! 'Stoper...'Fenerbahçe'nin 2. kaptanı Mehmet Topal antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ünlü milyarder selfie çekerken düşüp öldü
- Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü
- Kaçak elektrik çekmeye çalışırken, akıma kapılıp öldü
- İnşaatta 'kırlangıç molası' sürüyor
- Anestezi uzmanı hastanede ölü bulundu
- Şoke eden görüntü! Ok gibi saplandı
- Bir babanın en zor anı! Kızına sımsıkı sarıldı
- Sandık başında olay çıkaran kadın bakın kim çıktı!
- 3 padişah gören Ahmet dede oyunu kullandı
- 10 kurşunlu cinayete akıl almaz savunma!
- Minik köpeği uyuşturucuyla bayıltıp çöpe attılar
- Sabah saatlerinde yol kenarında dehşeti gördüler!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.