05 Temmuz 2018 Perşembe22 Şevval 1439
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İran'da sünni din adamına suikast!

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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Haş ilçesinde Sünni din adamı ve akademisyen Mevlevi Abduşşekur Terşabi'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
İran'da sünni din adamına suikast!
İran'da sünni din adamına suikast! İran'da sünni din adamına suikast! İran'da sünni din adamına suikast!

 

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Haş Kaymakam Yardımcısı Muhammed Ahmedi Bolag, Terşabi'ye sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce suikast düzenlendiğini söyledi.

Bolag, Terşabi'nin suikast sonucu hayatını kaybettiğini aktardı.

Sünni din adamının öldürülmesinin ilçe halkı için üzüntü verici olduğunu belirten Bolag, "Abduşşekur Terşabi, akademik ve ilmi alanda seçkin isimlerindendi. Bölgede İslami birlik ve bütünlüğün savunucusuydu"dedi.

İranlı yetkili, saldırganların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Terşabi'nin cenazesinin aynı eyalete bağlı Zahidan kentinin Cuma İmamı Abdulhamid İsmailzehi ve yetkililerin katılımıyla yarın Haş ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

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