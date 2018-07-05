05 Temmuz 2018 Perşembe22 Şevval 1439
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Erdoğan seçim gecesi ağladı... İşte ağlamasına neden olan olay

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Başbakan Binali Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın editör masası konuğu olarak kendisine yöneltilen 'Erdoğan'la çalışmak çor mu oluyor' sorusuna verdiği verdiği yanıtta önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan seçim gecesi ağladı... İşte ağlamasına neden olan olay
Erdoğan seçim gecesi ağladı... İşte ağlamasına neden olan olay Erdoğan seçim gecesi ağladı... İşte ağlamasına neden olan olay Erdoğan seçim gecesi ağladı... İşte ağlamasına neden olan olay

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları

Cumhurbaşkanımızla çalışmak zor mu kolay mı? Soru çok zor, hem de kolay. Cumhurbaşkanı rahatı sevmeyen bir adam. Rahat olmak isteyeni de sevmiyor. Kendi de rahat etmez, yanındakileri de rahat ettirmez. Böyle bir şeyi var, iş tutuş şekli var.

Bu tabi biz alışık olmayanlar bu yolculukta dayanamazlar. Bunda nereden kaynaklanıyor? Memleketin meselelerine olan hassasiyetinden kaynaklanıyor. İstiyor ki hiçbir yerde aksaklık olmasın, yanlış olmasın. Ama Türkiye büyük bir ülke.

Yani yurdun kilometrelerce uzağında bir yerde olay oluyor. Onu sizin an be an yönetmeniz mümkün değil. Oradaki idarecilerin aynı hassasiyeti taşıması lazım. Ondan üzülüyor, duygusal yönü çok kuvvetlidir. Mesela o seçim akşamı İstanbul'da toplanan kalabalığın içinden bir yavrumuzun ayağının sıkışması onu o kadar çok etkiledi ki, duygu doruktaydı.

Ağlıyordu telefonda, konuştuk. Ne seçim kazanması, ne o coşku hepsi gitmiş. Bütün dikkatini oraya vermiş. Bir ara gelmemeyi düşündü, işler normalleşince geldi. Cumhurbaşkanımızla çalışmak keyifli bir iş. Ben kendisini 1978'den beri bilirim. Beraber belediyede çalıştık.

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