Başbakan'dan 'Bedelli askerlik' açıklaması

Başbakan Yıldırım, "Yeni hükümetin önündeki birçok gündem maddesinden biri de bedelli askerlik" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, milyonlarca genci yakından ilgilendiren bedelli askerlik konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, bedelli askerliğe ilişkin olarak "Yeni hükümet açıklanacak, önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bu olacak" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİMİZİN ÖNÜNDEKİ BELİRSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Başbakan Yıldırım, "Sıkıntı, ülkemizin en büyük kaynağı olan, enerjisiyle, heyecanıyla bu gençlerimizin önündeki belirsizliği ortadan kaldırmak. Yapmamız gereken bu. O yüzden Silahlı Kuvvetler, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, hükümet bu konuyu birlikte ele alıp kapsamlı bir çözüm üretilecek mutlaka" diye konuştu.

"GETİRİLECEK ÇÖZÜM KALICI OLMALI"

Yıldırım, "Getirilecek çözüm daha kapsamlı, yapısal bir çözüm. Kalıcı olması lazım. O zaten başladı. Özellikle geçtiğimiz yıllarda başladı ve 15 Temmuz'dan sonra da hızlandı. O bakımdan güvenlik zafiyeti, savunma zafiyeti söz konusu değil" dedi.