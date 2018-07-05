Yunanistan'dan bir skandal karar daha!

Yunanistan’da İkinci Derece İltica Komisyonu 8 darbeciden 3’üncüsüne de siyasi sığınma hakkı verilmesini kararlaştırdı.
Yunan Danıştayı, Çipras hükümetinin itirazını reddederek darbeci askerlere iltica hakkının verilmesinin önünü açmıştı.
2 FETÖ'CÜYE İLTİCA HAKKI TANINMIŞTI
Danıştay kararından sonra sırasıyla darbeciler Süleyman Özkaynakçı ve Ahmet Güzel'e iltica hattı tanındı.
Türkiye, şimdiye kadar 8 darbeci FETÖ'cü için 3 kez iade talebinde bulundu. Yunanistanise tüm taleplere olumsuz yanıt verdi.