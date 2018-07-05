05 Temmuz 2018 Perşembe22 Şevval 1439
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Almanya'dan YPG itirafı!

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Almanya iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı, PYD ve YPG'nin ülkenin dış menfaatlerini tehlikeye atan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantıları olduğu tespitini yaptı.
Almanya'dan YPG itirafı!
Almanya'dan YPG itirafı! Almanya'dan YPG itirafı! Almanya'dan YPG itirafı!

 

Schleswig-Holstein eyaletindeki Anayasayı Koruma Teşkilatının internet sitesinde yayımladığı 138 sayfalık raporunda, ülkede faaliyet gösteren yasa dışı grup ve terör örgütlerinin 2017 yılındaki durumlarını mercek altına aldı.

"KARDEŞ" NİTELEMESİ KULLANILDI

Raporda, PYD için PKK'nın kardeş örgütü nitelemesi kullanırken, YPG'nin de terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarından biri olduğu tespiti yapıldı. PYD'nin Almanya'da ayrı bir yapısının bulunduğu ifade edilen raporda, PYD'nin Schleswig-Holstein eyaletinde dernek olarak yapılanmasının olmadığı ancak Kiel'deki PKK yakını derneğin bünyesinde faaliyet gösterdiği belirtildi.

PKK'nın Almanya'da 22 Kasım 1993'ten bu yana yasaklı olduğu hatırlatılan raporda, AB'nin de 2002'de PKK'yı terör örgütleri listesine aldığı ifade edildi.

RAPOR EZBER BOZDU

PKK'nın Almanya'yı sığınak ve finans kaynağı merkezi olarak gördüğüne dikkat çekilen raporda, örgütün Avrupa'daki destekçilerinin menfaatleri doğrultusunda büyük çaplı şiddet eylemlerinden vazgeçtiği, bunun yerine bağış toplayarak, protesto eylemleri yaparak ve örgütlenme yoluyla PKK'ya destek oldukları, bu durumun da Almanya'nın iç siyasetini tehlikeye soktuğu vurgulandı.

ONBİNLERCE TERÖR SEMPATİZANI VAR

Terör örgütü PKK'ya 3 sayfa ayrılan raporda, Almanya'da 14 bin 500 kişinin terör örgütü sempatizanı olduğu ve bunların 700'ünün Schleswig-Holstein eyaletinde yaşadıklarına işaret edildi.

Raporda, dernek statüsündeki Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezinin (NAV-DEM) de PKK'nın amaçları doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çekildi.

Raporda ayrıca gizli ve yasa dışı hareket eden hiyerarşik yapılanmadaki terör örgütünün Almanya'yı 33 bölgeye ayırarak propaganda faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi.

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