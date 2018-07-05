05 Temmuz 2018 Perşembe22 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:32Güneş 05:31Öğle 13:15İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:36
    • 34°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 32°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 29°C Ankara
    • 39°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 35°C Aydın
    • 33°C Balıkesir
  • BIST: 98.550 1.36
  • Altın: 186,460 -1.24
  • Dolar: 4,6309 -0.71
  • Euro: 5,4119 -0.56

FETÖ davasında kefaletle tahliye kararına son dakika itirazı

»
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY davasında 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu tutuklu 3 sanığın ilerleyen yaşları dolayısıyla 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmesi kararına itiraz etti.
FETÖ davasında kefaletle tahliye kararına son dakika itirazı
FETÖ davasında kefaletle tahliye kararına son dakika itirazı FETÖ davasında kefaletle tahliye kararına son dakika itirazı FETÖ davasında kefaletle tahliye kararına son dakika itirazı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada dün, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu tutuklu 3 sanığın, ilerleyen yaşları dolayısıyla, yurt dışı yasağı konularak 50'şer bin lira kefaletle tahliyesine karar verilmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Norveç PKK'lı teröristi iade etti, HDP çıldırdı!Norveç PKK'lı teröristi iade etti, HDP çıldırdı!27 yıl boyunca Türk askerine karşı hain planlar yapan teröristin Norveç'ten Türkiye'ye gönderilmesi HDP'yi adeta çıldırttı.
OHAL pazartesi günü kalkıyorOHAL pazartesi günü kalkıyorBaşbakan Binali Yıldırım, olağanüstü halin (OHAL) yeni kabinenin açıklanması ile birlikte pazartesi günü kaldırılacağını bildirdi.
İsrail'in Katliam Bilançosu!İsrail'in Katliam Bilançosu!Uluslararası Filistin Çocuk Savunma Hareketinin raporuna göre, İsrail 255 Filistinli çocuğu katletti.
FETÖ davasında kefaletle tahliye kararına son dakika itirazıFETÖ davasında kefaletle tahliye kararına son dakika itirazıBursa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY davasında 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu tutuklu 3 sanığın ilerleyen yaşları dolayısıyla 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmesi kararına itiraz etti.
Taciz eden adamın dilini koparmıştı! Flaş gelişmeTaciz eden adamın dilini koparmıştı! Flaş gelişmeEsenyurt’ta öpmek istediği kadın tarafından dili koparılan tacizcinin 5 yıla kadar hapis istendi.
Diyarbakır'da köpeği yakan bulundu! İşte ifadesi…Diyarbakır'da köpeği yakan bulundu! İşte ifadesi…Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde 2 gün önce mezarlıkta bulunan yakılmış köpek ölüsüyle ilgili soruşturmada, hayvanı yaktığını itiraf eden mezarlık görevlisi M.A., gözaltına alındı.
  • Yunanistan'dan bir skandal karar daha!05 Temmuz 2018 Perşembe 12:09
  • Başbakan'dan 'Bedelli askerlik' açıklaması05 Temmuz 2018 Perşembe 12:05
  • Erdoğan seçim gecesi ağladı... İşte ağlamasına neden olan olay05 Temmuz 2018 Perşembe 11:31
  • Ünlü isim kendini astı!05 Temmuz 2018 Perşembe 11:00
  • "Tecavüzcü" diye fotoğrafları paylaşılınca....05 Temmuz 2018 Perşembe 10:46
  • "Verilen mesajı aldık"05 Temmuz 2018 Perşembe 10:41
  • "Vekillik maaşına ihtiyacım yok"05 Temmuz 2018 Perşembe 10:16
  • Meteoroloji açıkladı! Sıcaklık düşüyor yağmur var05 Temmuz 2018 Perşembe 10:08
  • minibüs tacizcisine 5 yıl hapis05 Temmuz 2018 Perşembe 09:16
  • Böyle boşanma davası görülmedi!05 Temmuz 2018 Perşembe 09:11
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri