İsrail'in Katliam Bilançosu!

Uluslararası Filistin Çocuk Savunma Hareketinin raporuna göre, 2018’in Ocak ayından bu yana 25 Filistinli çocuk İsrail ordusu tarafından şehit edildi.
İsrail ordusunun Filistinli çocukları "kasten" öldürdüğü ifade edilen raporda, 21 çocuğun Gazze Şeridi'nde, 4'ünün ise Batı Şeria'da gerçekleştirilen saldırılarda şehit düştüğü açıklandı.
Hayatını kaybeden çocuklardan 21'inin gerçek mermiyle vurularak öldürüldüğünü, 11'inin başından veya boynundan vurulduğu belirtilen raporda, "İsrail ordusu, kendisine doğrudan bir tehdit oluşturmayan Filistinli çocuklara karşı ölümcül güç ve gerçek mermi kullanmaya devam ediyor" şeklinde ifadelere yer verildi.
İsrail ordusu en son geçen cuma Gazze sınırında gerçekleştirilen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" protestolarına katılan 12 yaşındaki Yasir Ebu Neca'yı başından vurarak katletmişti.