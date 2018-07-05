Başbakan Binali Yıldırım, yarın hükümetin son kanun hükmünde kararnameyi (KHK) yayınlayacağını duyurdu ve pazartesi günü açıklanacak yeni kabinenin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının sona ereceğini söyledi. Yıldırım, son KHK ile ilgili olarak "OHAL kalktığında terörle mücadelenin zafiyete uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler yer alacak" dedi.
YARIN KARARNAME YAYINLANACAK
Yıldırım, "Yarın yayınlayacağımız son kararnamede, OHAL kalktığında terörle mücadelenin zafiyete uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler yer alacak." diye konuştu.
05 Temmuz 2018 Perşembe22 Şevval 1439
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OHAL pazartesi günü kalkıyor
Başbakan Binali Yıldırım, yarın hükümetin son kanun hükmünde kararnameyi (KHK) yayınlayacağını duyurdu ve pazartesi günü açıklanacak yeni kabinenin ardından 20 Temmuz 2016'da ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının sona ereceğini söyledi. Yıldırım, son KHK ile ilgili olarak "OHAL kalktığında terörle mücadelenin zafiyete uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler yer alacak" dedi.
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