05 Temmuz 2018 Perşembe22 Şevval 1439
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CHP'den Muharrem İnce'ye "kurultay" cevabı

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CHP'de Muharrem İnce'nin kurultay çağrısının ele alındığı MYK toplantısı sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Genel merkezimizin ve Sayın Genel Başkanımızın gündeminde bir olağanüstü kurultay çağrısı yoktur" dedi.
CHP'den Muharrem İnce'ye "kurultay" cevabı
CHP'den Muharrem İnce'ye CHP'den Muharrem İnce'ye CHP'den Muharrem İnce'ye

 

CHP'de Muharrem İnce'nin kurultay çağrısının ele alındığı MYK toplantısı sona erdi. Toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık etti. CHP Sözcüsü Tezcan, "Genel merkezimizin ve Sayın Genel Başkanımızın gündeminde bir olağanüstü kurultay çağrısı yoktur." dedi.

Tezcan, Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı 'partinin onursal başkanı ol' teklifine ilişkin, "Genel başkanın genel başkanlıktan başka bir ihsana ihtiyacı yoktur. Genel başkanın şu veya bu başlık altında bir başkanlığa ihtiyacı yoktur" dedi.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TALEBİ

Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Ortak hedefler için çalışacağız. Kurultay zamanında yapılacaktır. Yerel seçimlere hazırlanacağız.

İNCE'NİN AÇIKLAMALARI

Yakışık olmayan, nezaketsiz, şık olmayan bir tutumdur. Sayın Genel Başkan, son 1 yıl içerisinde Türkiye siyasetinin gündemini belirlemiştir.

Sayın Genel Başkanımız Millet İttifakını kurarak muhalefetin etkin sonuç almasını sağlamakla mı yanlış yapmıştır. Sayın Genel Başkanımız yanlış bir Cumhurbaşkanı adayı mı göstermiştir? Sayın Genel Başkanımız, bu meselelerde olgunlukta karar verecek bir siyasetçi olduğunu göstermiştir.

İNCE'NİN "ONURSAL BAŞKANLIK" TEKLİFİ

Genel başkanın genel başkanlıktan başka bir ihsana ihtiyacı yoktur. Genel başkanın şu veya bu başlık altında bir başkanlığa ihtiyacı yoktur.Örgütün tabanı genel başkanımıza vereceği ihsanı vermektedir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yöntemdir. Buraya iç iktidar kavgalarıyla gelmedik. 

YEREL SEÇİMLERİN ERKENE ALINMASI

Yerel seçimlerin erkene alınması tartışmasıyla ilgili konuşan Tezcan, "Bizim yerel seçimlerin erkene alınmasına ilişkin herhangi bir kabulu söz konusu değildir. Biz yerel seçimin zamanında yapılması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

MUHARREM İNCE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Seçim sonrası Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamalar kritik toplantıda ele alındı. Parti içindeki muhalefet, olağanüstü kurultay çağrısı yapmıştı.

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