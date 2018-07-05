Metro kullananlar dikkat! Dün kısmen başladı

Turkcell’in geliştirdiği dijital servisler, mobil internet şebekesine bağlanabilecek ve kullanılmaya devam edilecek.
LTE altyapısının kullanılabildiği yeni uygulamayla Turkcell aboneleri metrodayken mesajlaşma platformu BiP ile yazışabilecek, fizy üzerinden online müzik dinleyebilecek, Dergilik uygulamasından dergi ve gazeteye okuyabilecek, Yaani üzerinden webte arama yapabilecek ve TV+ ile televizyon izleyebilecek.
Turkcell’in geliştirdiği mesajlaşma platformu BiP’teki yenilikleri anlatmak için bir araya geldiğimiz Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, metrolardaki yeni dönemi anlattı. Terzioğlu, “Çok yeni bir haber paylaşmak istiyorum. Dün itibariyle mobil internet metro hatlarında kullanılmaya başlandı. LTE internet bağlantısı artık metroda aktif. Abonelerimiz, Turkcell servislerimi metroda mobil internet üzerinden kullanabilecek” dedi.