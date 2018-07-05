Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Parkı’nda 2014 yılında meydana gelen olayda iddiaya göre olay tarihinde 17 yaşındaki T.G. isimli genç kız, şüpheli M.G. (24) ile 4-5 ay arkadaşlık yaptı. Suç tarihinde M.G.’yi arayan T.G. hamile olduğunu söyleyip, şehir merkezindeki parkta buluştular. T.G. hamile olduğunu söyleyince, M.G. bebeği aldırmasını istedi. Aralarında tartışma çıkınca, M.G. yanında bulunan silahla iki el ateş etti. Hastaneye kaldırılan T.G. hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçarak D.K. isimli kadının evine zorla giren M.G., evden aldığı bıçakla bir süre sonra olay yerine gelen polislere teslim oldu. M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Daha önce yargılama yapılan ve Yargıtay’ın Aile Bakanlığı’nın katılmadığı gerekçesiyle bozduğu dava, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık M.G., ölen kızın şikayetçi annesi G.G. ile babası Z.G. ve avukatlar katıldı. Aile Bakanlığı avukatı da duruşmaya müdahil oldu. Duruşma savcısı mütalaasında otopsi raporunda, sanıktan ve embriyodan alınan örneklerde genç kızın karnındaki ceninin sanığa ait olmadığının tespit edildiğini, sanığın ‘kasten nitelikli adam öldürme’, ‘yasak silah bulundurma’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi aile de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.G.’ye ‘kasten nitelikli adam öldürme’ suçundan müebbet, ‘silah bulundurma’ suçundan 2 yıl ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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17 yaşındaki sevgilisi 'hamileyim' deyince öldürdü!
Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Parkı’nda 2014 yılında meydana gelen olayda iddiaya göre olay tarihinde 17 yaşındaki T.G. isimli genç kız, şüpheli M.G. (24) ile 4-5 ay arkadaşlık yaptı. Suç tarihinde M.G.’yi arayan T.G. hamile olduğunu söyleyip, şehir merkezindeki parkta buluştular. T.G. hamile olduğunu söyleyince, M.G. bebeği aldırmasını istedi. Aralarında tartışma çıkınca, M.G. yanında bulunan silahla iki el ateş etti. Hastaneye kaldırılan T.G. hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçarak D.K. isimli kadının evine zorla giren M.G., evden aldığı bıçakla bir süre sonra olay yerine gelen polislere teslim oldu. M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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