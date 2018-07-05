Olay dün akşam saatlerinde Erzurum Cumhuriyet Caddesinde bulunan bir düğünsalonunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, düğünden önce kız tarafı ve erkek tarafı kendi aralarında düğüne sadece kadınların gireceği konusunda anlaşma sağladı. Fakat düğünün başladığı sıralarda iddiaya göre erkek tarafından 4-5 kişi salona girmeye çalıştı.
Karşı tarafın itirazı sonucu taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Salona girmeye çalışan erkekler, kız tarafından bir kadına yumruk attı. Yumruğun etkisiyle yere düşen kadın olay yerine çağrılan ambulansa alınarak tedavisi yapıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yapılan anonsla düğün iptal edildi.
05 Temmuz 2018 Perşembe22 Şevval 1439
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Düğünde akıl almaz olay
Erzurum’da dün akşam saatlerinde yapılacak düğünde, 'salona erkek alınmayacak' tartışması kız ve erkek tarafını birbirine düşürdü. Salona girmeye çalışan erkekler, kız tarafından bir kadına yumruk attı. Düğün, kavga nedeniyle iptal edildi.
Olay dün akşam saatlerinde Erzurum Cumhuriyet Caddesinde bulunan bir düğünsalonunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, düğünden önce kız tarafı ve erkek tarafı kendi aralarında düğüne sadece kadınların gireceği konusunda anlaşma sağladı. Fakat düğünün başladığı sıralarda iddiaya göre erkek tarafından 4-5 kişi salona girmeye çalıştı.
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Düğünde akıl almaz olayErzurum’da dün akşam saatlerinde yapılacak düğünde, 'salona erkek alınmayacak' tartışması kız ve erkek tarafını birbirine düşürdü. Salona girmeye çalışan erkekler, kız tarafından bir kadına yumruk attı. Düğün, kavga nedeniyle iptal edildi.
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