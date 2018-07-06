06 Temmuz 2018 Cuma22 Şevval 1439
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Futbolda büyük yenilik! TFF'den izin çıktı!

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TFF, statüleri gereği uzatma devrelerinin uygulanacağı müsabakalarda dördüncü oyuncu değişikliği yapılmasına izin verdi.
Futbolda büyük yenilik! TFF'den izin çıktı!
Futbolda büyük yenilik! TFF'den izin çıktı! Futbolda büyük yenilik! TFF'den izin çıktı! Futbolda büyük yenilik! TFF'den izin çıktı!

 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); 2018-2019 sezonu itibariyle, statüleri gereği uzatma devrelerinin uygulanacağı müsabakalarda dördüncü oyuncu değişikliği yapılmasına izin verildiğini açıkladı.

UEFA AÇIKLAMIŞTI

UEFA tarafından bugün, 2018 Dünya Kupası'nda uygulanan bu kuralın 2018-2019 sezonu ile birlikte tüm UEFA organizasyonlarında uygulanacağını açıklamıştı.

TFF'DEN İZİN ÇIKTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, uzatmaya giden maçlarda 4. oyuncu değişikliği yapılabilmesine izin verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, statüleri gereği uzatma devrelerinin uygulanacağı müsabakalarda dördüncü oyuncu değişikliği yapılmasına izin verdiği belirtildi.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından 2018-2019 Futbol Oyun Kuralları Kitabı'na eklenen bir metinle, uzatma devrelerinde yapılacak dördüncü oyuncu değişikliğinin ulusal federasyonların iznine bırakıldığı vurgulanırken, "TFF Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen kararla birlikte, 2018-2019 sezonunda statüleri gereği uzatma devrelerinin uygulanacağı müsabakalarda uzatma devrelerinde takımlar ekstra bir oyuncu değişikliği yapma hakkı elde edecek." denildi.

Öte yandan, UEFA da bugün yaptığı açıklamayla, 4. oyuncu değişikliği kuralını 2018-2019 sezonu ile birlikte tüm organizasyonlarında uygulayacağını duyurmuştu.

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