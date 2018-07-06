Hurşit Tolon'a büyük şok

Kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefinde bu kez Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Hurşit Tolon vardı. Dolandırıcılar Tolon'u FETÖ operasyonu bahanesiyle tuzağa düşürdü.

Telefon dolandırıcıları 8 kişinin toplamda 400 bin lirasını dolandırdı. Dolandırılanlar arasında dikkat çeken bir isim de bulunuyor. Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Hurşit Tolon

Bir dönem Ergenekon davasında yargılanan ve beraat eden Tolon'u FETÖ operasyonu bahanesiyle kandırdılar.



FETÖ üyelerinin Tolon'un ev telefonuna bağlı internet hattı üzerinden görüşme yaptığını bankadaki parasının da Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmeye çalışıldığını söylediler. Hem bankada hem ABD'de operasyon yapılacağını inandırdılar. Parmak izi alınması için paraları teslim etmesi söylenen Tolon polis zannettiği dolandırıcılarla buluştu. Parayı teslim etti, ancak operasyon göremeyince dolandırıldığını anladı. Tolon'un bu kişilere yaklaşık 13 bin dolarını kaptırdığı öğrenildi.



DOLANDIRICILARA OPERASYON DÜZENLENDİ



Konuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılara operasyon yaptı. Operasyon sonucunda biri Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı.

İki kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.