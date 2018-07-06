06 Temmuz 2018 Cuma22 Şevval 1439
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Yalova'da DEAŞ operasyonu

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Yalova'da DEAŞ operasyonu
Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri DEAŞ’a karşı düzenledikleri operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı.
Yalova'da DEAŞ operasyonu Yalova'da DEAŞ operasyonu Yalova'da DEAŞ operasyonu

 

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren kişilerle irtibat kuran, bu şahıslara yardım-yataklık edip örgütsel faaliyetler yürüttükleri belirlenen kişilere karşı operasyon düzenlendi.

GÖZALTINA ALINANLARIN 9'U TÜRK

Operasyonda 9 Türk vatandaşı, 1 Azerbaycan vatandaşı ve 1 Mısır vatandaşı olmak üzere toplam 11 kişi yakalandı.

Operasyon hakkında Yalova Emniyet Müdürlüğünün yaptığı yazılı açıklamada, “Yalova ilimizde ikamet eden şahısların, Çatışma Bölgelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren kişilerle irtibatlar kurarak bu şahıslara yardım-yataklık edip örgütsel faaliyetler yürüttükleri, ilimizde ibadethane adı altında bazı adreslerde sohbet ve sözde dini eğitim toplantıları yaptıkları, terör örgütleri ile iltisaklı olabilecek yabancı şahısları barındırdıkları, tespit edilen 11 şahsa ve iki adet örgüte ait sözde ibadethane olarak kullandıkları adreslere yönelik olarak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 04.07.2018 günü gece saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı unsurlarla yapılan operasyonda; 9 Türk vatandaşı, 1 Azerbaycan vatandaşı ve 1 Mısır vatandaşı olmak üzere toplam 11 kişi yakalanmış, şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzemeler, örgütsel dokümanlar ile örgüte ait flama ele geçirilmiştir” ifadesine yer verildi.

Açıklamanın devamında, “Gözaltında bulunan şahısların kendi görüş ve fikirleri doğrultusunda propaganda yaparak taraftar toplamaya çalıştıkları, DEAŞ terör örgütünün amaç ve fikirleri paralelinde hareket ettikleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetim şeklini benimsemedikleri, yöneticilerini TEKFİR ederek devleti TAGUT devlet olarak nitelendirdikleri tespit edilmiş, yapılan operasyonlarla ülkemizin güvenliğini tehdit eden grubun faaliyetleri sekteye uğratılmıştır. Şüpheliler hakkında soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir”denildi.

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