Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Yunanistan'da deprem meydana geldi.
Yerin 7.1 kilometre altında ve Türkiye saatiyle 00.39'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.
|İmsak 03:33
|Güneş 05:31
|Öğle 13:15
|İkindi 17:13
|Akşam 20:46
|Yatsı 22:35
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Yunanistan'da deprem meydana geldi.
Yerin 7.1 kilometre altında ve Türkiye saatiyle 00.39'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.