Eylül'ün babası gerçekleri açıkladı

Ankara'nın Polatlı ilçesinin kırsal mahallesi olan Uzunbeyli'de kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın tam bir haftalık arama-kurtarma çalışmalarının sonrasında minicik cansız bedenine ekipler tarafından, Yüzükbaşı Yolu mevkisinde bir tarlada elektrik direğinin dibinde gömülü halde ulaşıldı. Tüm Türkiye'nin yüreklerini dağlayan bu acı vakanın akabinde Eylül Yağlıkara'nın bulunmasının ardından, Adli Tıp raporu sonuçları doğrultusunda cinayete kurban gittiğinin bilgisine ulaşıldı. Eylül Yağlıkara'nın acımasızca katledilmesi üzerine babası İbrahim Yağlıkaratarafından da, kamuoyunu derin yasa boğan ifadelere yer verdi. Acılı baba İbrahim Yağlıkara; kızının mezarını aile bireyleri olarak yalnız bırakmamak adın uzun bir zaman daha köyden ayrılmayacaklarını belirterek, Adli Tıp raporu sonuçları hakkında da içler acısı açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kapsamlı bir soruşturma süreci başlatılmasının ardından babası, ''Cani, yavrumu boğarak öldürmüş'' sözlerine kullandı.

EYLÜL YAĞLIKARA NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

22 Haziran 2018 tarihinde öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak için dışarı çıkan ve kaybolduğu tespit edilerek arama-kurtarma ekipleri tarafından didik didik aranan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın 29 Haziran 2018 tarihinde, Yüzükbaşı Yolu mevkisinde bir tarlada elektrik direğinin dibinde gömülü halde küçücük cesedine ulaşıldı. Bu acı vakanın üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılan ve cansız bedeni otopsiye gönderilen Eylül Yağlıkara'nın nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı. Konuya ilişkin babası İbrahim Yağlıkara, Adli Tıp raporu sonuçlarına göre Eylül'ün cinayete kurban gittiğini açıklayarak, ''Cani, yavrumu boğarak öldürmüş.'' şeklinde ifadelere verdi.

İBRAHİM YAĞLIKARA: ''UZUN BİR SÜRE DAHA KÖYDE KALACAĞIZ''

Öte yandan Bursa’da yaklaşık 12 yıldan beri bir halı firmasının bayiliğini sürdüren İbrahim Yağlıkara, acımasızca katledilen 8 yaşındaki kızı Eylül Yağlıkara’yı defnetmesinin akabinde onu tanıyan veya tanımayan pek çok sayıda kişinin hala köye gelerek taziyede bulunduklarının açıklamasını gerçekleştirdi. Aynı zamanda yine çok sayıda vatandaşın da telefon üzerinden kendisini aradığını açıklamalarına ekledi. Acılı baba İbrahim Yağlıkara, evi dahil olmak üzere her şeyinin Bursa’da olduğunu vurguladı. Minicik cesedine ulaşılan kızı Eylül Yağlıkara’nın devamlı olarak Ankara Polatlı’ya taşınmak istediğini fakat bunun ona nasip olmadığının özellikle altına çizen babası, meydana gelen bu vakanın ardından aile bireyleri ile birlikte Ankara’nın Polatlı ilçesine taşınma kararı aldıklarını ifade etti. İbrahim Yağlıkara, “Kızımın mezarını yalnız bırakmamak için de uzun bir süre daha köyde kalacağız” şeklinde ifadelere yer verdi.