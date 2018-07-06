Leyla Aydemir'in ölüm sebebi kesinleşti!

Ağrı'da 18 gündür kayıp olan 4 yaşındaki Leyla Aydemir acımasızca katledildi. Peki, cinayete kurban giderek tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan minik Leyla neden öldü?

22 Haziran tarihinde Ankara'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cinsel istismar ve cinayet suçuna kurban gitmesinin tüm Türkiye'yi dehşete sürüklemesinin ardından; Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın 1.günü kaybolarak 18 gündür büyük bir titizlikle arama-kurtarma çalışmaları devam eden 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in minicik cansız bedenine ulaşılması derinden sarstı. Ailesi ile birlikte bayram ziyareti nedeniyle dedesinin Ağrı'daki Bezirhane köyüne giden küçücük Leyla, kaybolduğu köyden yaklaşık 2 kilometre mesafede yer alan Kurudere mevkiinde dere yatağında yüzüstü olarak suya atılmış vaziyette bulundu. Peki, acımasızca katledilen cansız bedeni ot biçmek için giden bir köylü tarafından bulunan Leyla Aydemir neden öldü? Ekipler tarafından ilk belirlemelere göre vücudunda darp izlerinin olduğu tespit edilen Leyla'ya ne oldu?

MİNİK CANINA KIYILAN LEYLA AYDEMİR'İN ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI!

Ağrı Valisi Süleyman Elban tarafından gerçekleştirilen açıklamalar doğrultusunda Leyla Aydemir’in ölüm nedeni ortaya çıktı. Süleyman Elban ölüm nedeni ile ilgili olarak; "Ölüm nedeni çocuğun 8-10 aç bırakılması. Herhangi darp veya yaralanma izi mevcut değil. Bir vahşi hayvan tarafından yaralama da söz konusu değil. Çocukla ilgili herhangi bir istismar veya tecavüz emaresi yoktur. Kaçırılma şüphesi var" şeklinde ifadelere yer verdi.

Leyla cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturmada önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Gözaltına alınan kişinin, Osmaniye'den Bezirhane köyüne gelen ve kendisinin ‘’medyum’’, ‘’cinci hoca’’ olduğunu öne süren kadın olduğunun bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan kadın, savcılık sorgusunun akabinde salıverildi.

ACIMASIZCA KATLEDİLEN MİNİK LEYLA AYDEMİR'E NE OLDU?

Ağrı Valiliği tarafından, Ağrı’nın Bezirhane köyünde kaybolduktan arama-kurtarma çalışmalarından 18 gün sonra minicik cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir hakkında Twitter hesabı üzerinden açıklama gerçekleştirdi. Kayıp Leyla ile ilgili yapılan açıklamalar doğrultusunda, "15 Haziran 2018 tarihinde kaybolan Leyla Aydemir kızımız bugün saat 18.45 sıralarında köy merkezine 3 kilometre uzaklıkta dere yatağı içerisinde maalesef cesedine ulaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Başımız sağ olsun" şeklinde ifadelere yer verildi.

Öte yandan Leyla Aydemir’in yürekleri dağlayan cansız bedenine ulaşılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından da önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Ağrı’da kaybolan ve 18 gündür arama-kurtarma çalışmaları devam eden Leyla Aydemir’in cesedinin bulunmasıyla ilgili açıklamalarda bulunarak soruşturmanın halen sürdüğünün bilgisi aktarıldı. Leyla'nın cesedinin bulunduğu noktanın daha önce defalarca arandığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları kaydetti; "İlk belirlemelere göre bir tecavüz yok. Sanki sonradan oraya getirilmiş gibi bir izlenim söz konusu ama bunların hepsi otopsi sonucu, yapılacak çalışmalar sonucu belirlenecek. Ailenin başı sağolsun, ülkemizin başı sağolsun. Olayın hem kriminal boyutu hem de diğer boyutunu arkadaşlarımız takip ediyorlar. Çok ufak bir darp işareti var. Bu darp mıdır, değil midir; herhangi bir çarpma sonucu mu oluşmuş, otopsi sonucu belli olacak." şeklinde ifadelere yer verildi.

KAYIP LEYLA AYDEMİR’İN DEDESİ ZEKİ AYDEMİR’DEN YÜREK BURKAN AÇIKLAMALAR…

Leyla’nın dedesi Zeki Aydemir, Demirören Haber Ajansı’na (DHA), cinayete kurban giden küçücük Leyla hakkında yürek burkan açıklamalar gerçekleştirerek; "Torunumu bugün ot biçmek için bölgeye giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin"şeklinde ifadelere yer verdi.

LEYLA AYDEMİR’İN BULUNMASI İÇİN HUMMALI BİR ARAMA-KURTARMA SÜRECİNDEN GEÇİLDİ…

4 yaşındaki Leyla’nın kaybolmasının ardından Valilik tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamalar doğrultusunda, "Kent merkezi ve ilçelerdeki tüm Mobese kameralarının incelendi. Merkez ve ilçelerdeki tüm Mobese kayıtlarına bakılmıştır. Köyde kayıp olan çocuğun düşebileceği su birikintileri ve artezyen kuyuları vidanjörler aracılığıyla boşaltılarak arama yapılmıştır. Ayrıca köyde bulunan yüksek otlar kesilerek daha detaylı arama yapılması sağlanmıştır. Olay bölgesine daha geniş ve kapsamlı arama yapmak maksadı ile arama köpekleri ve havadan Drone ile köy ve civarında arazi taraması yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğü Balık Adam Ekibi su birikintileri ve dere yataklarının aranması sağlanmıştır" sözlerine yer verildi.

Minik Leyla için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına, güvenlik korucuları, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, STK’lar, Jandarma Özel Harekât ekipleriyle kadavra arama köpekleri de katıldı.

MİNİK LEYLA NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Minik Leyla hakkında gelen ihbar üzerine kısa bir zaman içerisinde olay yerine giden jandarma ekibi, ilk etapta çevrede önlem aldı. Ekipler tarafından köye giriş çıkışları kapatıldı. Küçücük Leyla'nın bulunduğu yere kimseyi yaklaştırmayan jandarma ekibi, olay yerinde gerekli inceleme başlatarak delil aradı. Bununla birlikte Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 2 savcı da, bölgeye gelerek inceleme başlattı. Leyla Aydemir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak için Ağrı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Acı haberi alan Leyla'nın ailesi, sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Cenazesinin hastaneye getirilmesinin akabinde yakınları ve çok sayıda vatandaş hastaneye akın etti.

4 yaşındaki Leyla Aydemir, Ağrı'nın Bezirhane köyünde sabahın erken saatlerinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Babası Nihat Aydemir’in bugün öğle yapılması planlanan cenaze için tören istemediğini belirtmesi üzerine küçük Leyla Aydemir’in sabah defnedildiği ifade edildi.