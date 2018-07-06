06 Temmuz 2018 Cuma23 Şevval 1439
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TSK ve İçişleri'nden son dakika açıklaması

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TSK ve İçişleri'nden son dakika açıklaması
Hakkari kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK ve İçişleri'nden son dakika açıklaması TSK ve İçişleri'nden son dakika açıklaması TSK ve İçişleri'nden son dakika açıklaması

Hakkari kırsalında belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine yönelik dün ve bugün hava harekatları düzenlendi.

Hava harekatlarında 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

İÇİŞLERİ'NDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

TSK'nın Hakkari açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 3  ilde devam eden operasyonlarda toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mardin, Hakkari ve Şırnak'ta 15 terörist etkisiz hale getirildi. 

İçisleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, Mardin'de 2 terörist, Hakkâri'de (Kırıkdağ) 5 terörist, Şırnak'ta 8 terörist olmak üzere toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Mardin’deki operasyon halen devam etmektedir" denildi. 

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