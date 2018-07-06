Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, "Sağlık kuruluşundan verilen doğum raporları nüfus müdürlüklerinin ekranlarında görülüyor. Bu pilot çalışma başarıyla gidiyor. Vatandaş doğum yapacak, nüfus müdürlüğü kısa süre sonra ona kimliğini getirecek. Böylece vatandaş bürokrasi ile hiç uğraşmayacak, hastanede doğum yapacak, raporu düzenlenecek ve bebeğinin kimliğine kısa zamanda erişmiş olacak. Proje Ankara'da Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanıyor. Nüfus müdürlüklerince adrese kimlik gönderilmesi ile alakalı süreci yürütüyoruz. Bu konuda İçişleri Bakanlığı ile çalışıyoruz" diye konuştu.
06 Temmuz 2018 Cuma23 Şevval 1439
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Yeni kimlik çıkaracaklar dikkat! Sistem değişiyor
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