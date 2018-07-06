06 Temmuz 2018 Cuma23 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:33Güneş 05:31Öğle 13:15İkindi 17:13Akşam 20:46Yatsı 22:35
    • 29°C Adana
    • 29°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 24°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 34°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 99.730 0.64
  • Altın: 186,197 -1.38
  • Dolar: 4,6084 0.56
  • Euro: 5,3933 0.61

Kanal İstanbul'da flaş gelişme

»
Kanal İstanbul’un maliyetini azaltacak plan değişikliği yapıldı. 30 milyarlık tasarruf sağlayacak değişikliğe göre 400 metre olarak planlanan kanal genişliği 275’e iniyor.
Kanal İstanbul'da flaş gelişme
Kanal İstanbul'da flaş gelişme Kanal İstanbul'da flaş gelişme Kanal İstanbul'da flaş gelişme

Bu yıl temelinin atılacağı Kanal İstanbulProjesi'nde büyük tasarruf getirecek düzenlemeye gidildi. 65 milyar liraya mal olması beklenen projenin yapım maliyeti, kanal genişliği 400 metreden 275 metreye çekilerek yarı yarıya azaltılacak. Böylece projeden yaklaşık 30 milyar lira tasarruf elde edilmesi bekleniyor.

Çalışma kapsamında 1.7 milyar metreküp kadar çıkması beklenen hafriyat miktarı da yaklaşık 800 milyon metreküp kadar azalacak. Edinilen bilgiye göre, kanal kesitinin 275 metreye inmesi nedeniyle yapılacak köprülerin uzunluğu da daha az olacak.

KÖPRÜ SAYISI 7 OLACAK

Böylece köprü maliyeti ciddi oranda azalacak. Kanaldan çıkarılacak hafriyat miktarı her halükarda planlanan 3 adacığı yapmaya yeterli olacak. Daha önce kanal üzerinde 6 köprü yapılması planlanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebi doğrultusunda 7'nci köprü de yapılacak.

Bugüne kadarki çalışmalarda, ilki Büyükçekmece bağlantılı D-100, ikincisi TEM, üçüncüsü Kuzey Marmara Otoyolu, devlet yolu, belediye yolu ve kuzeydeki havaalanına bağlantısı olan D-20'de olmak üzere 6 köprü planlanmıştı. İki köprüden ise demiryolunun geçirilmesi planlanıyor.

KANAL İSTANBUL İDARESİ KURULUYOR

Toplam 20 milyar euroluk bir ekonomi yaratması beklenen Kanal İstanbul projesinin idaresi için de yeni yapılanmaya gidilecek. Buna göre projeyi yürütmek için Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı (KİB) kurulacak. TOKİ, Emlak Konut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Demiryolları başkanlığın paydaşları olacak.

HAFRİYAT MİLLET BAHÇESİNE

Yıl sonunda ihalesi düzenlenecek olan asrın projesi Kanal İstanbul'un inşaatı sırasında çıkacak olan hafriyatın bir bölümü de Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak Millet Bahçesi'nde kullanılacak.

Kazıdan çıkan malzemelerle Karadeniz ve Marmara çıkışlarına 3 yapay ada yapılacağı gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı arazisinin Millet Bahçesi'ne dönüştürüleceğini açıklaması ile hafriyatın bir bölümü buraya dökülecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 346 kişiye FETÖ'den gözaltı kararıAralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 346 kişiye FETÖ'den gözaltı kararıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'ye yönelik soruşturmada, aralarında muvazzafların da bulunduğu 271 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Mehmet Şevket Eygi yazdıMehmet Şevket Eygi yazdıMehmet Şevket Eygi yazdı
Kanal İstanbul'da flaş gelişmeKanal İstanbul'da flaş gelişmeKanal İstanbul’un maliyetini azaltacak plan değişikliği yapıldı. 30 milyarlık tasarruf sağlayacak değişikliğe göre 400 metre olarak planlanan kanal genişliği 275’e iniyor.
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınamaDışişleri Bakanlığından İsrail'e kınamaDışişleri Bakanlığı, İsrail'in, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında Ebu Nevvar (Abu Nuwwar) bedevi topluluğuna ait evleri yıkmasını şiddetle kınadığını bildirdi.
TSK ve İçişleri'nden son dakika açıklamasıTSK ve İçişleri'nden son dakika açıklamasıHakkari kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
PKK'nın bitişi telsiz konuşmalarındaPKK'nın bitişi telsiz konuşmalarındaKandil’e doğru ilerleyen Mehmetçik PKK’nın Zagros sahası diye adlandırdığı “Yüksekova-Şemdinli-Çukurca” hattında ve 40 km’lik sınır ötesi derinliğinde güvenliği sağlayarak saldırıları tamamen kesti...
  • Yeni kimlik çıkaracaklar dikkat! Sistem değişiyor06 Temmuz 2018 Cuma 09:00
  • Leyla Aydemir'in ölüm sebebi kesinleşti!06 Temmuz 2018 Cuma 06:01
  • Eylül'ün babası gerçekleri açıkladı06 Temmuz 2018 Cuma 06:00
  • Yunanistan'da deprem06 Temmuz 2018 Cuma 05:58
  • Yalova'da DEAŞ operasyonu06 Temmuz 2018 Cuma 05:57
  • 17 ülkenin cumhurbaşkanı Ankara’ya geliyor06 Temmuz 2018 Cuma 05:53
  • Bodrum'da büyük yangın! Gözyaşlarıyla izlediler06 Temmuz 2018 Cuma 05:48
  • Hurşit Tolon'a büyük şok05 Temmuz 2018 Perşembe 20:43
  • Düğünde akıl almaz olay05 Temmuz 2018 Perşembe 16:50
  • 17 yaşındaki sevgilisi 'hamileyim' deyince öldürdü!05 Temmuz 2018 Perşembe 16:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri