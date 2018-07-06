F.Bahçe'ye çılgın Şükrü Saraçoğlu projesi!

Ali Koç’un Başkan seçilmesinden sonra Sarı-Lacivertli taraftarlar kombine biletlere inanılmaz ilgi göstermişti.



F.Bahçe’nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp, 50 bin 509 kişi kapasiteli Şükrü Saracoğlu Stadı’nın kapasitesinin uzun vadede 80 bine çıkarılması gerektiğini söyledi. Kutlualp, “50 bin kişilik stat yetmeyecek, Camiada ortak bir karar alınırsa İstanbul Park’ın olduğu yere 80 bin kişilik Allianz Arena benzeri modern bir stadyum yapılabilir” dedi.



AVM ve REZİDANSLARDAN GELİR



Kutlualp, “Ben bir öneride bulundum. Herkes fikrini beyan edip tartışabilir. Olayı uzun vadeli düşündüm. Gerekirse referandumumuzu da yaparız. Şu andaki yere de Zorlu benzeri bir AVM ve rezidans yapılabilirse elde edilecek gelirle borçları kapatırız. Artık Barcelona, Real Madrid ve Manchester United gibi bir F.Bahçe’nin temellerini atma zamani geldi” yorumunda bulundu. Bu öneriye taraftarlar sosyal medyada büyük bir destek verdi. (Akşam)