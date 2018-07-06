06 Temmuz 2018 Cuma23 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:33Güneş 05:31Öğle 13:15İkindi 17:13Akşam 20:46Yatsı 22:35
    • 29°C Adana
    • 29°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 24°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 34°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 26°C Balıkesir
  • BIST: 99.730 0.64
  • Altın: 186,197 -1.38
  • Dolar: 4,6084 0.56
  • Euro: 5,3933 0.61

F.Bahçe'ye çılgın Şükrü Saraçoğlu projesi!

»
F.Bahçe'ye çılgın Şükrü Saraçoğlu projesi!
F.Bahçe’nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp’in önerdiği modern ve büyük stat, camiadan çok olumlu tepkiler aldı.
F.Bahçe'ye çılgın Şükrü Saraçoğlu projesi! F.Bahçe'ye çılgın Şükrü Saraçoğlu projesi! F.Bahçe'ye çılgın Şükrü Saraçoğlu projesi!

Ali Koç’un Başkan seçilmesinden sonra Sarı-Lacivertli taraftarlar kombine biletlere inanılmaz ilgi göstermişti.
 
F.Bahçe’nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp, 50 bin 509 kişi kapasiteli Şükrü Saracoğlu Stadı’nın kapasitesinin uzun vadede 80 bine çıkarılması gerektiğini söyledi. Kutlualp, “50 bin kişilik stat yetmeyecek, Camiada ortak bir karar alınırsa İstanbul Park’ın olduğu yere 80 bin kişilik Allianz Arena benzeri modern bir stadyum yapılabilir” dedi.
 
AVM ve REZİDANSLARDAN GELİR
 
Kutlualp, “Ben bir öneride bulundum. Herkes fikrini beyan edip tartışabilir. Olayı uzun vadeli düşündüm. Gerekirse referandumumuzu da yaparız. Şu andaki yere de Zorlu benzeri bir AVM ve rezidans yapılabilirse elde edilecek gelirle borçları kapatırız. Artık Barcelona, Real Madrid ve Manchester United gibi bir F.Bahçe’nin temellerini atma zamani geldi” yorumunda bulundu. Bu öneriye taraftarlar sosyal medyada büyük bir destek verdi. (Akşam)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
F.Bahçe'ye çılgın Şükrü Saraçoğlu projesi!F.Bahçe'ye çılgın Şükrü Saraçoğlu projesi!F.Bahçe’nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp’in önerdiği modern ve büyük stat, camiadan çok olumlu tepkiler aldı.
TFF 4. oyuncu değişikliğine izin verdiTFF 4. oyuncu değişikliğine izin verdiTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, uzatmaya giden maçlarda 4. oyuncu değişikliği yapılabilmesine izin verdi.
Bursaspor Aytaç Kara ile anlaşma sağladıBursaspor Aytaç Kara ile anlaşma sağladıBursaspor'un, orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.
Yok artık Volkan! "2 yıl para istemiyorum"Yok artık Volkan! "2 yıl para istemiyorum"Yeni sözleşme için görüşen Volkan, kulübün mali durumu ve FFP anlaşması sebebiyle ilk iki sezon para almak istemiyor.
Futbolda büyük yenilik! TFF'den izin çıktı!Futbolda büyük yenilik! TFF'den izin çıktı!TFF, statüleri gereği uzatma devrelerinin uygulanacağı müsabakalarda dördüncü oyuncu değişikliği yapılmasına izin verdi.
Galatasaray'dan e-mail ile transfer teklifiGalatasaray'dan e-mail ile transfer teklifiGalatasaray, Roma'nın kadrosunda düşünmediği isimleri kiralamak istiyor.
  • İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki kaleci!05 Temmuz 2018 Perşembe 10:13
  • Cocu'dan Ozan Tufan kararı!04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:08
  • Ali Koç rüzgarı çığ gibi büyüyor!04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:02
  • Topal'dan Kocaman'a gönderme! 'Stoper...'04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:37
  • Dünya Kupası'nda unutulmaz geri dönüş!02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:48
  • Almanya'da Mesut Özil depremi!30 Haziran 2018 Cumartesi 23:05
  • 7 gollü çılgın maç!30 Haziran 2018 Cumartesi 23:04
  • Son şampiyon topbaşı yaptı29 Haziran 2018 Cuma 09:45
  • İşte gruptan çıkanlar ve eşleşmeler29 Haziran 2018 Cuma 05:39
  • Arsenalli yıldız Fenerbahçe için İstanbul'da!28 Haziran 2018 Perşembe 10:28
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri