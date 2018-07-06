06 Temmuz 2018 Cuma23 Şevval 1439
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Münbiç tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçilecek

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(ABD ile) Münbiç tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçilecek diye yol haritamızda net bir mutabakat var." dedi.
Münbiç tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçilecek
Münbiç tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçilecek Münbiç tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçilecek Münbiç tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Münbiç tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçilecek"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada "(ABD ile) Münbiç tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçilecek diye yol haritamızda net bir mutabakat var." dedi.

Çavuşoğlu, "Bu (Münbiç devriye hattındaki) bölgelerden çekilmesi YPG/PKK'nın Münbiç'ten çekildiği anlamına gelmez." diye konuştu.

 

 

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