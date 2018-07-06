Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Münbiç tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçilecek"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada "(ABD ile) Münbiç tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçilecek diye yol haritamızda net bir mutabakat var." dedi.
Çavuşoğlu, "Bu (Münbiç devriye hattındaki) bölgelerden çekilmesi YPG/PKK'nın Münbiç'ten çekildiği anlamına gelmez." diye konuştu.