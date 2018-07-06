06 Temmuz 2018 Cuma23 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:33Güneş 05:31Öğle 13:15İkindi 17:13Akşam 20:46Yatsı 22:35
    • 30°C Adana
    • 32°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 26°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 35°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 28°C Balıkesir
  • BIST: 98.737 -0.36
  • Altın: 185,940 0.10
  • Dolar: 4,6015 0.41
  • Euro: 5,3907 0.56

Şehit babasına 5 aydır ulaşılamıyor

»
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan şehit babası İsmail Hırçın’a yaklaşık 5 aydır ulaşılamıyor. Bolu’daki kızının yanına giden ve ‘pazara çıkıyorum’ diyerek evden ayrılan Hırçın’dan 1 Şubat’tan bu yana haber alınamadı.
Şehit babasına 5 aydır ulaşılamıyor
Şehit babasına 5 aydır ulaşılamıyor Şehit babasına 5 aydır ulaşılamıyor Şehit babasına 5 aydır ulaşılamıyor

Bolu’nun Yeniçağa ilçesine bağlı Eskiçağa köyündeki kızına ziyarete gelen 68 yaşındaki İsmail Hırçın 1 Şubat 2018 tarihinde ‘Pazara gidiyorum’ diyerek evden ayrıldı. Aynı gün bir akaryakıt istasyonunun önünden geçerken güvenlik kameraları tarafından görülen şehit babasıİsmail Hırçın’dan bir daha haber alınmadı. Oğlu Cafer Hırçın’ın Siirt’in Eruh ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada hayatını kaybettiği İsmail Hırçın için AKUT, Jandarma ve çevre halkı haftalarca arama yaptı ancak sonuç alınamadı. 
 

Babasının hayatından endişe ettiğini dile getiren Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan oğlu Saffet Hırçın ise kendisinin bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi. Hırçın yaptığı açıklamada “Babam 1 Şubat 2018 ‘de Bolu’ya kız kardeşimin yanına torunlarını görmeye gitmişi. 13 gün falan orada kaldıktan sonra Perşembe günü Eskiçağ ’dan pazara gidiyorum diye Yeniçağ ’a pazara gidiyorum diye evden çıkıyor. Elimizde benzinlikteki görüntüsünden başka görüntüsü var ama başka hiç bir kamerada görüntüsü yok. Şu ana kadar da hiçbir iz bulamadık. Kayıp olduğu zamandan bu ana 5 ay geçti,6. ay oluyor. Biz babamın hayatından endişe etmeye başladık. Bolu, Mengen, Gerede, Eskiçağ, Yeniçağ ve Dörtdivan buralarda yaklaşık 25 gün boyunca arazide arama yaptık. AKUT ekipleri, jandarma, arama köpekleri, dalgıçlar, bunlar hep oradaki göletlere bakılarak arama yapıldı ama bir sonuç elde edemedik. Biz yetkililerden Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardımcı olmalarını istiyoruz. Babamızın biran önce bulunmasını istiyoruz. En ufuk haber alamadık, ilk zamanlarda birkaç tane ama hepsi asılsız ihbar çıktı sonuç alamadık. Şuana kadar Bolu Valisi, jandarması, savcısı ile konuştuk ama ilerleme yapamıyoruz. Ben şuan da babamın hayatından endişe ediyorum” dedi. 

Şüphelendikleri kişileri yetkililere bildirdiklerini ancak onlardan da bir sonuç alınamadığını dile getiren Hırçın, çaresiz kaldıklarını anlattı. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan: Millet CHP'den hesap soracakErdoğan: Millet CHP'den hesap soracakCumhurbaşkanı Erdoğan il başkanları toplantısında konuşuyor
Beşiktaş'ta korkunç manzara! İkisi kaçtı, biri...Beşiktaş'ta korkunç manzara! İkisi kaçtı, biri...Beşiktaş'ta uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti.
Türkiye'nin en çok boşanan ili belli oldu!Türkiye'nin en çok boşanan ili belli oldu!Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı rakamlara göre, İzmir’de hem evlenme, hem de boşanma sayısında azalma yaşandı.
TSK ve İçişleri'nden son dakika açıklamasıTSK ve İçişleri'nden son dakika açıklamasıHakkari kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Şehit babasına 5 aydır ulaşılamıyorŞehit babasına 5 aydır ulaşılamıyorZonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan şehit babası İsmail Hırçın’a yaklaşık 5 aydır ulaşılamıyor. Bolu’daki kızının yanına giden ve ‘pazara çıkıyorum’ diyerek evden ayrılan Hırçın’dan 1 Şubat’tan bu yana haber alınamadı.
Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 346 kişiye FETÖ'den gözaltı kararıAralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 346 kişiye FETÖ'den gözaltı kararıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'ye yönelik soruşturmada, aralarında muvazzafların da bulunduğu 271 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Mehmet Şevket Eygi yazdı06 Temmuz 2018 Cuma 10:08
  • Kanal İstanbul'da flaş gelişme06 Temmuz 2018 Cuma 09:47
  • Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama06 Temmuz 2018 Cuma 09:39
  • PKK'nın bitişi telsiz konuşmalarında06 Temmuz 2018 Cuma 09:23
  • Yeni kimlik çıkaracaklar dikkat! Sistem değişiyor06 Temmuz 2018 Cuma 09:00
  • Leyla Aydemir'in ölüm sebebi kesinleşti!06 Temmuz 2018 Cuma 06:01
  • Eylül'ün babası gerçekleri açıkladı06 Temmuz 2018 Cuma 06:00
  • Yunanistan'da deprem06 Temmuz 2018 Cuma 05:58
  • Yalova'da DEAŞ operasyonu06 Temmuz 2018 Cuma 05:57
  • 17 ülkenin cumhurbaşkanı Ankara’ya geliyor06 Temmuz 2018 Cuma 05:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri