Başörtüsünü çıkarıp, kıyafetlerini parçaladılar!

Avrupa'da giderek artan ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Belçika'nın Anderlues bölgesinde pazartesi günü sokak ortasında akşam 23:00 sıralarında 19 yaşındaki başörtülü bir genç kız iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar kızı önce yere yatırdı, daha sonra başörtüsünü başından çıkardı ve kıyafetlerini parçaladı. Genç kızın vücudunun birçok yerinde bıçak yaraları bulunuyor. Olay yerine yakın bir bölgeden geçen bir aracın korna sesi saldırganların kaçmasına yol açtı.

Saldırganların olay yerinden ayrılmasının ardından genç kıza yardımcı olan bir kişi "Tamamen şoke olmuş durumdaydı. Söyledikleri zor anlaşılıyordu, fazla bilgi elde etmek mümkün değildi. Yaralarını görmedik. Gömleğinin düğmelerini kapatmıştı ve başörtüsü başındaydı. Sanırım neler yaşadığının bilinmesini istemiyordu" şeklinde konuştu.

BAŞÖRTÜSÜ TAKANLAR HEDEF HALİNE GETİRİLİYOR

Frankofon Brüksel Hür Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olan Dirk Jacobs "Birçok kişi İslamofobinin var olduğunu kabul etmek istemiyor. Tartışılmasına karşı çıkıyor. Bunun vahim bir durum olduğunu kabul etmek istemiyor. Terör eylemlerini ön plana koymayı tercih ediyor. İslamofobi sorununun derinleştiği görülüyor. Siyasiler başörtü takan kadınları hedef haline getiriyor. Başörtü radikalleşme sinyali olarak gösteriliyor. Sözlü saldırıdan eyleme geçme olasılığı artıyor" şeklinde konuştu.

Sosyal medyada da korkunç yorumlar ile karşılaştığını belirten Dirk Jacobs "Twitter'de ırkçılıkla mücadele merkezleri İslamofobinin açık ve net bir şekilde arttığını belirtiyor. Bunun altına korkunç yorumlar yapılıyor. Neden Müslüman olmayan kişileri yazmıyorsunuz, savunmuyorsunuz yorumları yapılıyor. İğrenç yorumlar bunlar. Genelde anonim kalmayı tercih eden insanlar ya da aşırı sağ kesimden insanlar. İslamofobi konusunun tartışılmaması için büyük çaba sarfediyor" dedi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Olayın hemen ardından Anderlues Belediye Başkanı Philippe Tison genç kıza ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek birlikte yaşamanın önemine vurgu yaptı. Facebook'ta bir mesaj yayınlayan Tison "Belçika, futbol ekibi sayesinde güzel anlar yaşıyor. Hoşgörülü ve dışarıya açık bir ülkeyiz. Kahramanlarımız ve gol atan futbolcular yabancı kökenli. Ülkemizin ve Anderlues'ün ruhunu temsil ediyorlar. Bazı vatandaşlarımızın ırkçı saldırılara maruz kalmasını kabul edemeyiz. Anderlues şu ana kadar entegrasyon ve birlikte yaşama konusunda model teşkil ediyordu. Güvenlik güçlerine saldırganların en kısa zamanda yakalanması için bütün imkanların sağlanmasını talep ettim" ifadelerine yer verdi.

Genç kız hastanede bir gece kaldıktan sonra evine döndü. Saldırganların izine hala rastlanamadı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.