06 Temmuz 2018 Cuma23 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:33Güneş 05:31Öğle 13:15İkindi 17:13Akşam 20:46Yatsı 22:35
    • 30°C Adana
    • 32°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 26°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 35°C Antalya
    • 19°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 28°C Balıkesir
  • BIST: 98.737 -0.36
  • Altın: 185,940 0.10
  • Dolar: 4,6015 0.41
  • Euro: 5,3907 0.56

Türkiye'nin en çok boşanan ili belli oldu!

»
Türkiye'nin en çok boşanan ili belli oldu!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı rakamlara göre, İzmir’de hem evlenme, hem de boşanma sayısında azalma yaşandı.
Türkiye'nin en çok boşanan ili belli oldu! Türkiye'nin en çok boşanan ili belli oldu! Türkiye'nin en çok boşanan ili belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, İzmir'de evlenen çiftlerin sayısı 2016 yılına göre yüzde 5 azalarak 2017 yılında 30 bin 726 oldu. İzmir'de kaba evlenme hızı ise binde 7,23 olarak gerçekleşti. Ortalama ilk evlenme yaşı, İzmir'de 2017 yılında erkekler için 28,6, kadınlar için 25,7 olarak açıklanırken, erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,9 yaş olarak gerçekleşti. 

Kaba evlenme hızının 2017 yılında en yüksek olduğu il ise binde 9,6 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,29 ile Adıyaman, binde 8,20 ile Şanlıurfa izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,14 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,26 ile Kastamonu, binde 5,39 ile Bayburt takip etti. 

Boşanmada İzmir yine birinci 

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il yine İzmir oldu. İzmir'de boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1 azalarak, 10 bin 939'a geriledi. İzmir'de boşanmaların yüzde 37,4’ü evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti. İzmir'de 2017 yılında boşanmaların yüzde 37,4'ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 19,4’ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. 
Kaba boşanma oranında İzmir’i binde 2,51 ile Antalya ve Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,20 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,21 ile Bitlis, binde 0,22 ile Şırnak izledi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan: Millet CHP'den hesap soracakErdoğan: Millet CHP'den hesap soracakCumhurbaşkanı Erdoğan il başkanları toplantısında konuşuyor
Beşiktaş'ta korkunç manzara! İkisi kaçtı, biri...Beşiktaş'ta korkunç manzara! İkisi kaçtı, biri...Beşiktaş'ta uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti.
Türkiye'nin en çok boşanan ili belli oldu!Türkiye'nin en çok boşanan ili belli oldu!Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı rakamlara göre, İzmir’de hem evlenme, hem de boşanma sayısında azalma yaşandı.
TSK ve İçişleri'nden son dakika açıklamasıTSK ve İçişleri'nden son dakika açıklamasıHakkari kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Şehit babasına 5 aydır ulaşılamıyorŞehit babasına 5 aydır ulaşılamıyorZonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan şehit babası İsmail Hırçın’a yaklaşık 5 aydır ulaşılamıyor. Bolu’daki kızının yanına giden ve ‘pazara çıkıyorum’ diyerek evden ayrılan Hırçın’dan 1 Şubat’tan bu yana haber alınamadı.
Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 346 kişiye FETÖ'den gözaltı kararıAralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 346 kişiye FETÖ'den gözaltı kararıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'ye yönelik soruşturmada, aralarında muvazzafların da bulunduğu 271 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Mehmet Şevket Eygi yazdı06 Temmuz 2018 Cuma 10:08
  • Kanal İstanbul'da flaş gelişme06 Temmuz 2018 Cuma 09:47
  • Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama06 Temmuz 2018 Cuma 09:39
  • PKK'nın bitişi telsiz konuşmalarında06 Temmuz 2018 Cuma 09:23
  • Yeni kimlik çıkaracaklar dikkat! Sistem değişiyor06 Temmuz 2018 Cuma 09:00
  • Leyla Aydemir'in ölüm sebebi kesinleşti!06 Temmuz 2018 Cuma 06:01
  • Eylül'ün babası gerçekleri açıkladı06 Temmuz 2018 Cuma 06:00
  • Yunanistan'da deprem06 Temmuz 2018 Cuma 05:58
  • Yalova'da DEAŞ operasyonu06 Temmuz 2018 Cuma 05:57
  • 17 ülkenin cumhurbaşkanı Ankara’ya geliyor06 Temmuz 2018 Cuma 05:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri