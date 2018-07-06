06 Temmuz 2018 Cuma23 Şevval 1439
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Ünlü tatlıcı eşinin yanında başından vuruldu!

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Bursa merkezli birçok ilde şubeleri olan ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi, eşiyle telefonda konuştuğu sırada hareket halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu başından vurularak ağır yaralandı.
Ünlü tatlıcı eşinin yanında başından vuruldu!
Ünlü tatlıcı eşinin yanında başından vuruldu! Ünlü tatlıcı eşinin yanında başından vuruldu! Ünlü tatlıcı eşinin yanında başından vuruldu!

 

Olay Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi'nde gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre dayısı ile aralarında alacak verecek davası bulunan ünlü tatlıcının sahibi 38 yaşındaki Fatih Kahraman, otomobilini yol kenarına çekip eşi Yadigar Karaman'la telefonda konuştuğu sırada hareket halindeki bir otomobilden açılan ateş sonucu başından vurularak ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Kahraman, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, Karaman'ın aracında 2 mermi çekirdeği bulundu.  

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kahraman'ın sürekli tehdit telefonları aldığı iddia edildi.

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