06 Temmuz 2018 Cuma23 Şevval 1439
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Vatandaşa tarihi fırsat!

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Vatandaşa tarihi fırsat!
Bugüne kadar Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu'dan yaklaşık 2 milyon 100 kişi faydalandı. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Yıldırım Bozbıyık, konuyla ilgili vatandaşa çağrıda bulundu.
Vatandaşa tarihi fırsat! Vatandaşa tarihi fırsat! Vatandaşa tarihi fırsat!

 

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Yıldırım Bozbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu'ndan faydalanmak için başvuruların 18 Mayıs'ta başladığını hatırlatarak, kanunun devlete borcu olan vatandaşlar için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Kanun kapsamında vatandaşların SGK, vergi ve trafik cezalarının yapılandırabileceğini ifade eden Bozbıyık, "Vatandaşlarımız borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksit yapabiliyor. Peşin ödemek isteyen vatandaşlara da çok cazip imkanlar sunuluyor. Vergi cezaları ve gecikme zamlarının tamamı siliniyor." diye konuştu.

Türkiye'de çok sayıda kişinin "yapılandırma kanunu" şansını değerlendirdiğini ifade eden Bozbıyık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kanun, devlete olan vergi borçları, çeşitli idari para cezaları, belediyelere olan atık su bedeli, su alacakları gibi bir takım borçlar ile sivil toplum örgütünün alacaklarından oluşmaktadır. Vergilerin de tümü neredeyse kapsam içine girmektedir. Trafik para cezaları ve karayolları kaçak geçiş ücretleri gibi borçlarında yeniden yapılandırma şansı doğmuştur. Ayrıca üniversite öğrencilerimizi de ilgilendiren kredi borçlarının yeniden yapılandırmasına şans tanımıştır. Bu borçlar 18 taksite kadar bölünebilir. Peşin ödeyen vatandaşlarımıza cazip imkanlar sunulmaktadır. Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 100 kişi kanundan faydalanmak için başvuru yaptı, 5,5 milyon vergi mükellefimiz var aktif olan, toplamda bize bir şekilde borcu olan yaklaşık 10 milyon kişi olduğunu görüyoruz. Bu anlamda ben vatandaşlarımıza tarihi fırsatı değerlendirmeleri için çağrı yapmak istiyorum."

Borcu olan tüm vatandaşlarımızı kanundan yararlanmaya davet eden Bozbıyık, başvuruların vergi dairelerine yapılabileceği gibi internetten de gerçekleştirilebileceği bilgisini verdi.

Kanunun vatandaşlara sağladığı kolaylıkları örnekler vererek anlatan Bozbıyık, "2015 yılından bir Motorlu Taşıtlar Vergisi bir de trafik cezası borcumuz olsun. Eğer bu kanun çıkmasaydı, Motorlu Taşıtlar Vergisi için bin 512 lira ödememiz gerekiyordu. Bin verginin kendisi, 512 gecikme zammı. Vatandaşlarımız bu kanundan faydalanarak öderse peşinde bin 13 liraya düşüyor. Peşin ödeme yapmaz ise 18 taksit yaparsa da toplamda bin 307 lira ödüyor. Aynı örneği trafik cezası için verirsek, diyelim ki 2015 yılında bin lira tutarında ceza yediniz diyelim. Şu an bu borç 2 bin 850 lira olacaktı. Ama kanundan faydalanmak isterseniz yapılandırmayla birlikte borç bin 139 liraya düşüyor. Peşin ödeme yapılırsa 764 liraya düşüyor." şeklinde bilgi verdi.

Mükelleflere stok affı konusunda da kanunun bir takım kolaylıklar sağladığını ifade eden Bozbıyık, kanunla mükelleflere muhasebe kayıtları ve bilançolarını düzeltme hakkı tanıdıklarını belirtti.

Bozbıyık, bu kadar çeşitli alanlarda düzenleme yapan ve toplumun her kesimine hitap eden kanunu herkese anlatabilmek ve azami seviyede yararlanılmasını sağlamak için çok sayıda tanıtım faaliyeti ve duyurular yaptıklarını sözlerine ekledi.

Maliye Bakanlığı ile belediyeler gibi diğer kamu idarelerine olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı düzenlemeden yararlanmak isteyenler, 31 Temmuz'a kadar başvuruda bulunabilecek.

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