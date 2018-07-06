06 Temmuz 2018 Cuma23 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:33Güneş 05:31Öğle 13:15İkindi 17:13Akşam 20:46Yatsı 22:35
    • 34°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 30°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 39°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 36°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 98.246 -0.86
  • Altın: 185,936 0.10
  • Dolar: 4,6050 0.48
  • Euro: 5,3938 0.62

TSK'dan son dakika açıklaması

»
TSK'dan son dakika açıklaması
Türk Silahlı Kuvvetlerince, 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde yurt içiyle Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 49 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan son dakika açıklaması TSK'dan son dakika açıklaması TSK'dan son dakika açıklaması

 

TSK, son bir hafta içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 49 olduğunu açıkladı.

HAKKARİ'DE OPERASYON

Hakkari kırsalında belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine yönelik dün ve bugün hava harekatları düzenlendi.

Hava harekatlarında 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

TSK'nın Hakkari açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 3  ilde devam eden operasyonlarda toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Mardin, Hakkari ve Şırnak'ta 15 terörist etkisiz hale getirildi. 

İçisleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, Mardin'de 2 terörist, Hakkâri'de (Kırıkdağ) 5 terörist, Şırnak'ta 8 terörist olmak üzere toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Mardin’deki operasyon halen devam etmektedir" denildi. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kadir Mısıroğlu'ndan açıklamaKadir Mısıroğlu'ndan açıklamaKadir Mısırlıoğlu, konuşma yetisini kaybettiği iddialarına ilişkin dün geç saatlerde bir açıklama yaptı. Mısırlıoğlu, ''Bu echellerin her dediği de aynı ölçüde yalandır'' şeklinde sert bir üslup kullandı.
Oğlunu kablo ile boğmuştu! Bilekliği dikkat çekti...Oğlunu kablo ile boğmuştu! Bilekliği dikkat çekti...Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı beldesinde oğlu Emir Can'ı (3) cep telefonunun şarj aletinin kablosuyla boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan anne Gülveren Aydemir'in ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Bakkaldan gençlere kumar tuzağı!Bakkaldan gençlere kumar tuzağı!Aydın’ın Efeler ilçesinde, jandarma gerçekleştirdiği denetimlerde şarj cihazı görünümlü kumar makinesiyle gençleri kumara alıştırdığı iddia edilen bakkal gözaltına alındı.
İşte PKK infazlarının arkasındaki gerçek sebepİşte PKK infazlarının arkasındaki gerçek sebepTSK, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile sınır ötesi harekatlarla terör örgütü PKK'ya büyük darbe vururken oluşturulan güven ve istikrar ortamı, bölge halkının PKK'ya karşı direncini artırdı, teröristlere yönelik ihbarlarda da artış oldu.
TSK'dan son dakika açıklamasıTSK'dan son dakika açıklamasıTürk Silahlı Kuvvetlerince, 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde yurt içiyle Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 49 terörist etkisiz hale getirildi.
Vatandaşa tarihi fırsat!Vatandaşa tarihi fırsat!Bugüne kadar Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu'dan yaklaşık 2 milyon 100 kişi faydalandı. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Yıldırım Bozbıyık, konuyla ilgili vatandaşa çağrıda bulundu.
  • Skandal karar! Bu adamı nasıl serbest bıraktınız06 Temmuz 2018 Cuma 13:55
  • Ünlü tatlıcı eşinin yanında başından vuruldu!06 Temmuz 2018 Cuma 12:37
  • Erdoğan: Millet CHP'den hesap soracak06 Temmuz 2018 Cuma 11:56
  • Beşiktaş'ta korkunç manzara! İkisi kaçtı, biri...06 Temmuz 2018 Cuma 11:25
  • Türkiye'nin en çok boşanan ili belli oldu!06 Temmuz 2018 Cuma 11:03
  • TSK ve İçişleri'nden son dakika açıklaması06 Temmuz 2018 Cuma 10:55
  • Şehit babasına 5 aydır ulaşılamıyor06 Temmuz 2018 Cuma 10:48
  • Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 346 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı06 Temmuz 2018 Cuma 10:12
  • Mehmet Şevket Eygi yazdı06 Temmuz 2018 Cuma 10:08
  • Kanal İstanbul'da flaş gelişme06 Temmuz 2018 Cuma 09:47
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri