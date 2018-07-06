Kadir Mısıroğlu'ndan açıklama

Kadir Mısırlıoğlu, konuşma yetisini kaybettiği iddialarına ilişkin dün geç saatlerde bir açıklama yaptı. Mısırlıoğlu, ''Bu echellerin her dediği de aynı ölçüde yalandır'' şeklinde sert bir üslup kullandı.

Bir süredir tedavi gören Kadir Mısırlıoğlu, sosyal medyada ortaya atılan konuşma yetisini kaybettiğine dair iddialara Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Mısırlıoğlu, kişisel hesabı üzerinden yaptığı açıklamada her zamanki sert üslubunu kullanmayı da ihmal etmedi.

Atatürk'le ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ve büyük bir tepki toplayan Mısırlıoğlu, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle müşahade altında tutuluyor. 85 yaşında olan ünlü tarih araştırmacısı ve yazar Mısırlıoğlu'nun 13 Haziran'da resmi internet adresinden yapılan açıklamada şeker hastalığından muzdarip olduğu ve hastalığın ayak parmağında bir yaraya neden olduğu, ayak parmağından bir operasyon geçirdiği açıklanmıştı.

Kadir Mısırlıoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama torunu Nurullah Mısırlığlu'ndan geldi. Dedesi gibi sert bir üsluba sahip olan Nurullah Mısırlıoğlu, dedesiyle ilgili iddialara ilişkin ''Hiçbir hayal, arzu ve emeliniz gerçekleşmeyecektir, sizin önünüz Kader planında kesilmiştir.'' şeklinde bir açıklamada bulundu. Kadir Mısırlıoğlu ise dün gece geç saatlerde kendi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

Yeni bir yalan uydurulmuş: Kadir Mısıroğlu konuşmak kabiliyetini kaybetti, diye!

Bunlar gerçekten -kendi adamlarının(!) dediği gibi- şizofren!

Bunlarda zekâ geriliği var.

Mantık, muhakeme, araştırma, sorgulama yok.

Bu echellerin her dediği de aynı ölçüde yalandır.

— Kadir Mısıroğlu (@KadirMisiroglu) 5 Temmuz 2018