06 Temmuz 2018 Cuma23 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:33Güneş 05:31Öğle 13:15İkindi 17:13Akşam 20:46Yatsı 22:35
    • 35°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 30°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 30°C Ankara
    • 40°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 37°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 98.744 -0.36
  • Altın: 184,841 -0.49
  • Dolar: 4,5724 -0.23
  • Euro: 5,3775 0.31

HDP'den CHP'ye ittifak sinyali

»
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, HDP ile yan yana görünmekten korkulmaması gerektiğini belirterek yerel seçimler için CHP'ye ittifak sinyali verdi.
HDP'den CHP'ye ittifak sinyali
HDP'den CHP'ye ittifak sinyali HDP'den CHP'ye ittifak sinyali HDP'den CHP'ye ittifak sinyali

 

Kandil'in partisi, yerel seçimlerde CHP ile yan yana olmak istediğini üstü kapalı bir şekilde dile getirdi.HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, partisinin barajı geçmesi için gösterilen hassasiyetin yerel seçimlere de yansımasını istedi.

YEREL SEÇİMDE AYNI HATAYA DÜŞMEYİN

İttifak kurulmasının önemli olduğuna dikkat çeken Bilgen, "Yerel seçimlerde, genel seçimlerde yapılan yanlışların yapılmaması, bu korkunun aşılması yani 'HDP ile birlikte görünemez' sendromunun artık bırakılması gerektiği düşüncesindeyiz. Siyasi partiler bu konu hakkında iyi bir sınav vermezlerse sandıkta iktidara ders verdiği gibi toplum muhalefete de ders verir." diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kapatılan Zaman gazetesi davasında karar!Kapatılan Zaman gazetesi davasında karar!Kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski yazarlarının FETÖ/PDY davasında yargılanan Ali Bulaç 8 yıl 9 ay, Mümtazer Türköne 10 yıl 6 ay ve Şahin Alpay 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
HDP'den CHP'ye ittifak sinyaliHDP'den CHP'ye ittifak sinyaliHDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, HDP ile yan yana görünmekten korkulmaması gerektiğini belirterek yerel seçimler için CHP'ye ittifak sinyali verdi.
Öz babasının sapıklığını anlattıÖz babasının sapıklığını anlattıBolu'nun Yeniçağa ilçesinde öz kızı 16 yaşındaki D.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Dündar D.'nin 27 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.
Kadir Mısıroğlu'ndan açıklamaKadir Mısıroğlu'ndan açıklamaKadir Mısırlıoğlu, konuşma yetisini kaybettiği iddialarına ilişkin dün geç saatlerde bir açıklama yaptı. Mısırlıoğlu, ''Bu echellerin her dediği de aynı ölçüde yalandır'' şeklinde sert bir üslup kullandı.
Oğlunu kablo ile boğmuştu! Bilekliği dikkat çekti...Oğlunu kablo ile boğmuştu! Bilekliği dikkat çekti...Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı beldesinde oğlu Emir Can'ı (3) cep telefonunun şarj aletinin kablosuyla boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan anne Gülveren Aydemir'in ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Bakkaldan gençlere kumar tuzağı!Bakkaldan gençlere kumar tuzağı!Aydın’ın Efeler ilçesinde, jandarma gerçekleştirdiği denetimlerde şarj cihazı görünümlü kumar makinesiyle gençleri kumara alıştırdığı iddia edilen bakkal gözaltına alındı.
  • İşte PKK infazlarının arkasındaki gerçek sebep06 Temmuz 2018 Cuma 14:07
  • TSK'dan son dakika açıklaması06 Temmuz 2018 Cuma 14:02
  • Vatandaşa tarihi fırsat!06 Temmuz 2018 Cuma 13:58
  • Skandal karar! Bu adamı nasıl serbest bıraktınız06 Temmuz 2018 Cuma 13:55
  • Ünlü tatlıcı eşinin yanında başından vuruldu!06 Temmuz 2018 Cuma 12:37
  • Erdoğan: Millet CHP'den hesap soracak06 Temmuz 2018 Cuma 11:56
  • Beşiktaş'ta korkunç manzara! İkisi kaçtı, biri...06 Temmuz 2018 Cuma 11:25
  • Türkiye'nin en çok boşanan ili belli oldu!06 Temmuz 2018 Cuma 11:03
  • TSK ve İçişleri'nden son dakika açıklaması06 Temmuz 2018 Cuma 10:55
  • Şehit babasına 5 aydır ulaşılamıyor06 Temmuz 2018 Cuma 10:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri