06 Temmuz 2018 Cuma23 Şevval 1439
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Kapatılan Zaman gazetesi davasında karar!

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Kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski yazarlarının FETÖ/PDY davasında yargılanan Ali Bulaç 8 yıl 9 ay, Mümtazer Türköne 10 yıl 6 ay ve Şahin Alpay 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kapatılan Zaman gazetesi davasında karar!
Kapatılan Zaman gazetesi davasında karar! Kapatılan Zaman gazetesi davasında karar! Kapatılan Zaman gazetesi davasında karar!

 

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarının yargılandığı davada, sanıklar Ali Bulaç ve Şahin Alpay, 8 yıl dokuzar ay, Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal ise 10 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada verilen aranın ardından 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davaya ilişkin karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Bulaç ve Şahin Alpay'ın, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıl dokuzar ay, sanıklar Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'ın ise aynı suçtan 10 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

AHMET TURAN ALKAN'A TAHLİYE

Heyet, tutuklu sanık Ahmet Turan Alkan'ın da aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyesine hükmetti.

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Kapatılan Zaman gazetesi davasında karar!Kapatılan Zaman gazetesi davasında karar!Kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski yazarlarının FETÖ/PDY davasında yargılanan Ali Bulaç 8 yıl 9 ay, Mümtazer Türköne 10 yıl 6 ay ve Şahin Alpay 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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