07 Temmuz 2018 Cumartesi23 Şevval 1439
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Dev FETÖ operasyonu: Yüzlercesi yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 271 askerden 165'i yakalandı.
Dev FETÖ operasyonu: Yüzlercesi yakalandı
Dev FETÖ operasyonu: Yüzlercesi yakalandı Dev FETÖ operasyonu: Yüzlercesi yakalandı Dev FETÖ operasyonu: Yüzlercesi yakalandı

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla “örgüt imamı” tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine yeni isimlere ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında, tespit edilen Üsküdar'ın Mimar Sinan, Bulgurlu ve Ünalan mahallelerindeki 4 ayrı hatta sözde “örgüt imamları” tarafından aralarında muvazzaf asker, Hava Harp Okulu ve askeri lisede öğrencilerin de bulunduğu 934 askerin irtibat kurduğu belirlendi.

Söz konusu 934 şüpheliden 372'si hakkında daha önceden darbe girişimi veya örgüte iltisaklı oldukları gerekçesiyle adli soruşturma yapıldığı ve bir kısmının tutuklu olduğu,114'ü hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

271 ŞÜPHELİ

Soruşturmanın ilk aşamasında, terör örgütü mensubiyeti bulunamayan ve söz konusu ankesör/sabit hatlı kontörlü telefonlarla yalnızca "ardışık" olarak irtibatı tespit edilen 256'sı asker, 15'i "sivil imam" 271 şüpheli hakkında üç farklı dosya hazırlandı.

Buna göre ilk dosyada 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Hava Harp Okulu ve askeri lise öğrencisi olan 120 şüpheli, çeşitli nedenlerle TSK'dan ilişkisi kesilmiş 14 şüpheli, aralarında albay, binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu 122 muvazzaf olmak üzere toplam 256 şüpheli yer aldı.

İkinci dosyada örgütün sözde GATA yapılanmasına sızdırılmış olan haklarında tanık anlatımları bulunan ve ankesör/sabit hatlarla irtibatı tespit edilen ve halen görevde olan bir albay ile ihraç edilen 5 albay ile bir yarbay 7 şüpheli bulunurken, darbe girişimine iştirak ettiğine dair yeterli delil elde edilemeyen ancak örgüt tarafından TSK'ya sızdırıldığına dair ifadelerin bulunduğu ve yine ankesörlü telefonlarla irtibat kurulan emekli tuğgeneral ile ihraç edilen 1 yarbay, 4 yüzbaşı, 2 astsubay olmak üzere 8 şüpheli tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, toplam 271 şüpheli hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama ve el koyma kararına istinaden eş zamanlı olarak İstanbul merkezli 47 ilde operasyon gerçekleştirildi.

ASKERİ ÖĞRENCİLERDE ARANMIŞ

Askeri öğrencilerin de aynı darbeci askerler gibi “mahrem imamlar"ıyla ankesörlü hatlardan görüştüğü de ilk kez bu soruşturma kapsamında ortaya çıktı.

Söz konusu 271 şüpheliden 120'si Hava Harp Okulu ve Askeri Lise Öğrencisi, 29'unun farklı sebeple TSK'dan ihraç olan, 122'sinin de muvazzaf asker olduğu bildirildi. 

Muvazzaf ve ihraç edilen askerlerin de aralarında bulunduğu 271 şüphelinin rütbeleri ise şu şekilde: “1 emekli tuğgeneral, 10 albay, 1 yarbay, 11 binbaşı, 14 yüzbaşı, 14 üsteğmen, 16 teğmen, 83 astsubay, 1 uzman çavuş, 120 askeri öğrenci."

İzmir'deki operasyonda "B" serisi üzeri ıslak imzalı 1 ABD doları ele geçirildi. ABD dolarının üzerine 07.09.2013 tarihinin atılı olduğu görülürken polis ekiplerinin imzayı atan kişinin kim olduğunun tespitine yönelik çalışmasının sürdüğü bildirildi. 

İZMİR: 65 GÖZALTI

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına" yönelik soruşturmada ise, hakkında yakalama kararı verilen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 75 şüpheliden 65'i gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi. Şüphelilerden 59'nun aktif görevde olduğu öğrenildi.

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