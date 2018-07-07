07 Temmuz 2018 Cumartesi23 Şevval 1439
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Savaş Türkiye'yi etkileyecek mi? Kritik açıklama

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Savaş Türkiye'yi etkileyecek mi? Kritik açıklama
Dünyayı sarsan ABD-Çin ticaret savaşının Türkiye’ye etkisi az olacak. Ticarette dışa bağımlılığı düşük olan Türkiye’nin aksine Güneydoğu Asya ile Doğu Avrupa ülkeleri yara alacak
Savaş Türkiye'yi etkileyecek mi? Kritik açıklama Savaş Türkiye'yi etkileyecek mi? Kritik açıklama Savaş Türkiye'yi etkileyecek mi? Kritik açıklama

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşından sadece bu iki ülke, NAFTA ve AB üyeleri etkilenmiyor. Dışa bağımlı ihracat yapan ve küresel tedarik zincirinin parçası olan üçüncü ülkeler de ciddi zararlar görecek. Savaşın dünyaya yayılması halinde potansiyel olarak en çok etkilenecek ülkeler listesinin başında Lüksemburg var. Lüksemburg'u Tayvan ve Slovakya takip ediyor. Örneğin Tayvan'ın Foxconn firmasının elektronik ürünleri ciddi etkilenecek. Apple iPhone için üretim yapan Foxconn gibi firmalar ülke ihracatının yüzde 40'ını yapıyor.

TÜRKİYE LİSTEDE GERİLERDE

Dışa bağımlı ihracat yapan ülkeler listesinde Türkiye ise oldukça gerilerde. En az etkilenecek ülkelerden Türkiye, listede 57'nci sırada. Türkiye'nin dışa bağımlılığı yüzde 41 düzeyinde. İlk sıradaki Lüksemburg 70.8, Tayvan yüzde 67.6 ve Slovakya yüzde 67.3 düzeyinde dışa bağımlı. Güney Kore, Singapur, Malezya dışında Macaristan, Çekya ve Slovakya gibi Doğu Avrupa'nın parlayan yıldızları da savaşın kaybedenleri arasında olabilir.

İŞ BÜYÜRSE DOLAR LİKİDİTESİNİ ETKİLER

KONU hakkında SABAH'ın sorularını yanıtlayan İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan, ilk etapta Türkiye'nin savaştan etkilenmeyeceğini belirtti. Manukyan, "Türkiye'nin küresel ticarette entegrasyonunun düşük olması aslında olumsuz ama bu şartlarda olumlu hâle geliyor. Çin-ABD arasındaki ticaret savaşı dışarıya açık küresel ekonomiye bağımlı ülkeleri daha çok etkileyecek. Ancak işin büyümesi halinde bu kez tüm gelişmekte olan ülkeleri vuracak. Çünkü dünyada dolar likiditesini etkileyecek. Bu da Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkeleri etkiler" dedi.
 

RUSYA DA SAVAŞA KATILDI

RUSYA Başbakanı Dmitry Medvedev, ABD'den ithal edilen bazı malların gümrük vergilerini yüzde 25-40 arasında artıran bir düzenlemeyi onayladı. Rusya Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin gümrük vergileri konusundaki tavrına yanıt olarak artırılan gümrük vergileri fiber optik, yol inşaatı, petrol ve doğalgaz sektörü, metal işleme ve madencilik alanlarında kullanılan bazı ekipmanlara uygulanacak. ABD mayıs ayında Rusya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden ithal çelik ve alüminyuma gümrük vergisi getirmişti.

ÇİN ABD'Yİ ŞİKAYET ETTİ

ÇIN Ticaret Bakanlığı, ülkesinin uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle ABD aleyhine Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde dava açtığını açıkladı. ABD ve Çin dün karşılıklı olarak birbirlerinden ithal ettikleri 34 milyar dolarlık mala gümrük vergisi uygulamasına başladı. Böylece iki büyük ekonomi, anlaşmazlıklarını daha yukarı düzeylere taşıyarak dünyanın bugüne kadar gördüğü "en büyük ticaret savaşını" başlatmış oldular.

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