07 Temmuz 2018 Cumartesi23 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:34Güneş 05:32Öğle 13:15İkindi 17:13Akşam 20:46Yatsı 22:35
    • 27°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 98.734 -0.37
  • Altın: 184,576 -0.63
  • Dolar: 4,5705 -0.27
  • Euro: 5,3672 0.12

TBMM itiraz etti, YSK kaldırdı!

»
TBMM itiraz etti, YSK kaldırdı!
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının (YSK), cumhurbaşkanı seçimine ilişkin tespitte yer alan "13'üncü" ibaresinin kaldırılmasına yönelik kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
TBMM itiraz etti, YSK kaldırdı! TBMM itiraz etti, YSK kaldırdı! TBMM itiraz etti, YSK kaldırdı!

 

YSK'nın 954 sayılı (mükerrer) kararında, Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçiminin kesin sonuçlarına ilişkin YSK'nın dünkü kararında (952 sayılı karar), Recep Tayyip Erdoğan'ın "13. Türkiye Cumhurbaşkanı seçildiğinin tespit edildiği ve adına YSK'ce tutanak düzenlenmesine karar verildiği"nin ifade edildiği hatırlatıldı.

Ancak, TBMM tarafından ilgili yazıyla, "13 rakamına cumhurbaşkanlığı görevi yapan kişi sayısının hesabından veya cumhurbaşkanı seçim sayısı hesabından ulaşılamadığı, bu nedenle 13 rakamıyla ilgili tereddütler hasıl olduğu"nun bildirilmesi üzerine, 952 sayılı kararda yer alan "13'üncü" ibaresinin kaldırıldığı kaydedildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşte Erdoğan’ın yol haritasıİşte Erdoğan’ın yol haritasıCumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 aylık ve bir yıllık planlarının detayları ortaya çıktı. Erdoğan yeni döneme kalkınma, icraatlar ve bütçenin de yer aldığı üçlü bir planlama ile start verecek.
Köpeğe çarpmamak için takla attı!Köpeğe çarpmamak için takla attı!Mardin'in Kızıltepe ilçesinde köpeğe çarpmamaya çalışan sürücünün kontrolünden çıkan araç takla attı...
TBMM itiraz etti, YSK kaldırdı!TBMM itiraz etti, YSK kaldırdı!Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının (YSK), cumhurbaşkanı seçimine ilişkin tespitte yer alan "13'üncü" ibaresinin kaldırılmasına yönelik kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Savaş Türkiye'yi etkileyecek mi? Kritik açıklamaSavaş Türkiye'yi etkileyecek mi? Kritik açıklamaDünyayı sarsan ABD-Çin ticaret savaşının Türkiye’ye etkisi az olacak. Ticarette dışa bağımlılığı düşük olan Türkiye’nin aksine Güneydoğu Asya ile Doğu Avrupa ülkeleri yara alacak
Dev FETÖ operasyonu: Yüzlercesi yakalandıDev FETÖ operasyonu: Yüzlercesi yakalandıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 271 askerden 165'i yakalandı.
Başbakan'dan KHK ve bedelli açıklamasıBaşbakan'dan KHK ve bedelli açıklamasıBaşbakan Binali Yıldırım bedelli askerlik ve KHK hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
  • İsrail ordusu resmen açıkladı06 Temmuz 2018 Cuma 17:30
  • Öküz öldü ortaklık bozuldu06 Temmuz 2018 Cuma 17:00
  • Kapatılan Zaman gazetesi davasında karar!06 Temmuz 2018 Cuma 16:36
  • HDP'den CHP'ye ittifak sinyali06 Temmuz 2018 Cuma 16:22
  • Öz babasının sapıklığını anlattı06 Temmuz 2018 Cuma 15:15
  • Kadir Mısıroğlu'ndan açıklama06 Temmuz 2018 Cuma 14:57
  • Oğlunu kablo ile boğmuştu! Bilekliği dikkat çekti...06 Temmuz 2018 Cuma 14:46
  • Bakkaldan gençlere kumar tuzağı!06 Temmuz 2018 Cuma 14:41
  • İşte PKK infazlarının arkasındaki gerçek sebep06 Temmuz 2018 Cuma 14:07
  • TSK'dan son dakika açıklaması06 Temmuz 2018 Cuma 14:02
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri