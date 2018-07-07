07 Temmuz 2018 Cumartesi23 Şevval 1439
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İşte Erdoğan’ın yol haritası

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İşte Erdoğan’ın yol haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 aylık ve bir yıllık planlarının detayları ortaya çıktı. Erdoğan yeni döneme kalkınma, icraatlar ve bütçenin de yer aldığı üçlü bir planlama ile start verecek.
İşte Erdoğan’ın yol haritası İşte Erdoğan’ın yol haritası İşte Erdoğan’ın yol haritası


Parlamenter sistemde hükümetler kurulurken 5 yıllık süre içinde yapacaklarına ilişkin hükümet programını açıklıyor ve bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) oylanıyordu. Cumhurbaşkanlığı sisteminde ise bunun nasıl olacağı merakla bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bu konuda ne yapacaklarının mesajını verdi. Erdoğan, "İlk etapta 100 gün, ardından ikinci bir 100 gün, ardından 6 ay ve böylece bir yıllık bir süreci farklı bir şekilde inşallah programlayıp ele alacağız. AK Partimizi önce marta çok iyi hazırlamamız lazım, ondan sonra da inşallah malum 5 yıllık hedef var, 5 yıllık hedefe doğru taşımamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın dile getirdiği program çalışmalarının perde arkası ise şöyle:

OFİSLER ÇALIŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü yemin edip göreve başlaması ile yayımlanacak ilk kararnameler kapsamında oluşturulacak yeni cumhurbaşkanlığı bünyesindeki ofislerin ilk işlerinden biri hükümet programı (yeni dönemde isim değişecek) hazırlamak olacak. Erdoğan, yeni bakanlarından da hızlıca önümüzdeki dönem projelerine ilişkin bilgileri buralara iletmelerini isteyecek.

ÖNCELİK SEÇIM VAATLERİ

Program hazırlanırken 24 Haziran seçim bildirgesindeki vaatleri öncelik taşıyacak. Bunların ne kadar süre ve nasıl yapılacağına ilişkin bir yol haritası da böylece açıklanmış olacak. Bir yıllık planın önemli bölümünü ekonomiye ilişkin alınacak kararlar oluşturacak.

ÜÇLÜ PLAN

Erdoğan'ın aynı zamanda üçlü bir planı olacak. İlki kalkınma planı. İkincisi de yıllık program. Program Cumhurbaşkanı'nın bir yıl içinde hangi icraatları yapacağı ile ilgili olacak. Üçüncüsü ise bütçe. Bütçe Cumhurbaşkanı'nın TBMM'ye sunabileceği tek yasal düzenleme olma özelliği taşıyor.

ESKİ BAKANLAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMA

Erdoğan yeni kabineyi partili olmayanlardan oluşturacağını açıkladı. Erdoğan'ın TOBB, MÜSİAD gibi büyük TSK'larda görev alan isimlere kabinede yer vereceği belirtiliyor. Erdoğan seçim sürecinde AK Partili eski bakan ve milletvekilleri ile ilgili de ayrıntılı bir araştırma yaptığı bildirildi. Erdoğan'ın, kabinesinde bu çalışmadan yararlanacak bazı isimler getirmeyi planladığı öğrenildi.
 

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