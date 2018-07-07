07 Temmuz 2018 Cumartesi24 Şevval 1439
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'BBXM' adında yeni bir FETÖ birimi ortaya çıktı

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Hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliğinden' iddianame hazırlanan itirafçı FETÖ'cünün ifadesiyle 'BBXM' adında yeni bir örgüt birimi ortaya çıktı.
'BBXM' adında yeni bir FETÖ birimi ortaya çıktı
'BBXM' adında yeni bir FETÖ birimi ortaya çıktı 'BBXM' adında yeni bir FETÖ birimi ortaya çıktı 'BBXM' adında yeni bir FETÖ birimi ortaya çıktı


Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Yakup Y. ifadesinde Aksaray Üniversitesi’ndeyken örgütün üniversite yapılanmasında olduğunu anlatarak, “Ortaokul öğrencilerini askeri liselere ve polis kolejine hazırlamakla görevli olan yapılanmada ‘BBXM’ olarak görev aldım”dedi. 
 

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