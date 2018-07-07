07 Temmuz 2018 Cumartesi24 Şevval 1439
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Yeni Zigana Tüneli'nin yapımı yarılandı

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Yeni Zigana Tüneli'nin yapımı yarılandı
Tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en uzun çift tüp tüneli olacak Zigana Tüneli’nin kazma işlemlerinin yaklaşık yüzde 50'si tamamlandı.
Yeni Zigana Tüneli'nin yapımı yarılandı Yeni Zigana Tüneli'nin yapımı yarılandı Yeni Zigana Tüneli'nin yapımı yarılandı

 

Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü ile Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü arasında yapımına devam edilen ve tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en uzun çift tüp tüneli olacak Zigana Tüneli’nin kazma işlemlerinin yaklaşık yüzde 50'si tamamlandı.

Her biri 14,5 kilometreden toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tüp tünel şeklinde yapımına devam edilen Zigana Tüneli tamamlandığında 90 kilometre ve arabayla 1,5 saat olan güzergah 11 kilometre kısalarak 79 kilometreye ve 45 dakikaya düşecek. Özellikle yağışlı, karlı ve  buzlu havalarda sürücülerin korkulu rüyası olan keskin virajlar ve rampalar tünel tamamlandığında ortadan kalkacak. Böylece daha konforlu, daha güvenli ve daha ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak.

2019 yılı içerisinde trafiğe açılması planlanan ve  maliyeti yaklaşık 500 milyon TL olan Zigana Tüneli tamamlamadığında, yurtiçi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı yapılmasına katkı sunacak.

Projede, tünelin giriş tarafı olan Trabzon yönünden sol tüp 2 bin 720 metre, sag tüp 2 bin 730 metre olmak üzere toplamda 5 bin 450 metre kazı ve destekleme imalatı yapılırken, çıkış yönü olan Gümüşhane yönünden sol tüp 3 bin 990 metre, sag tüp 3 bin 980 metre olmak üzere toplamda 7 bin 970 metre ilerleme sağlandı. Böylece giriş ve çıkış yönlerinde toplam 13 bin 420 metre kazı ve destekleme çalışması yapılmış oldu.

Ayrıca Gümüşhane yönünden 4 bin 80 metre, Trabzon yönünden 1 bin 920 metre olmak üzere toplamda 6 bin metre kaplama betonu tamamlanan projenin ayrıca tünel havalandırma sistemlerinin bir parçası olan şaft yapıları çalışmaları da devam ediyor.

“2019 sonunda trafiğe açılması hedefleniyor”

Gümüşhane ve Trabzon arasındaki Zigana Dağı üzerine yapılan yeni Zigana Tüneli'nin Türkiye'nin en önemli mega projelerinden olduğunu vurgulayan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, “Şu an yapımı hızla devam ediyor ve neredeyse yarıladık diyebiliriz. Bu proje Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgemize ne kadar önem verdiğimizin çok somut bir göstergesi. Hakikaten insanın devletiyle, milletiyle gurur duymasına vesile olan müthiş bir proje. Ben görevim gereği defalarca gidererek yapılan çalışmaları yerinde izledim ve denetledim. Proje çift tüp tünel olarak toplamda 14 buçuk kilometre uzunluğunda. Şu anda neredeyse yarıladık. Allah nasip ederse 2019 sonunda trafiğe açılması hedefleniyor. Gümüşhane ve Trabzon arası şu anda 1 buçuk saat civarı sürüyor. Bu tünel bittiğinde yol 45 dakikaya inecek. Adeta Torul’dan giriyorsunuz Maçka’dan çıkıyorsunuz. Hem Gümüşhane tarafından hem de Trabzon tarafından yaklaşık 100 rakımdan giriş çıkış var. Gerçekten insanın göğsünü kabartan vizyonel bir proje” ifadeleri kullandı.

“Zigana Dağı Türkiye’nin görseli en muhteşem coğrafyalarından birisi”

Zigana Dağı'nın Türkiye’nin görseli en muhteşem coğrafyalarından birisi olduğunu kaydeden Vali Memiş “Bizim turizm anlamında çok önem verdiğimiz bir yer. Çok önemli yatırımlar yaptığımız ve Arap turistlerinde çok benimsediği bir yer. Neredeyse 2 milyon Arap turistin ziyaret ettiği önemli coğrafyalardan bir tanesi. Ama bir o kadar da geçit vermez bir dağ. Tünel bittiğinde bu geçit vermez özelliğini inşallah kaybedecek. İnsanlarımız artık  Zigana’yı sadece keyif için, Türkiye’nin en lezzetli kuzu etini yiyebilecekleri yer olduğu için, orada ki emsalsiz yaylaları ve emsalsiz Limni Gölü’nü görmek için ziyaret edecekler” şeklinde konuştu.

"Tünele girişte farklı çıkışta farklı iklim"

Tünele girerken Trabzon’da farklı bir iklim, tünelden çıkarken Gümüşhane tarafına geçtiğimizde ise bambaşka bir iklimin yaşandığını kaydeden Memiş, "Tünel faaliyete geçtiğinde sadece Trabzon ve Gümüşhane değil tarihi İpek Yolu üzerinde olduğu için milyonlarca vatandaşımızın kullanabileceği bir yol olacak. Tünel ile birlikte dağı tırmanmak zorunda kalmayacaklar. Ben hakikaten bunu çok önemsiyorum. Can güvenliği açısından, araçların yakıt tasarrufu açısından ve kar mücadelesi açısından müthiş bir tasarruf olacak. Bu tünel ile beraber sorunların hepsi aşılacak. Keyifle ve mutlulukla çalışmaları takip ederek açılış tarihini bekliyoruz” diye konuştu.

Vali Memiş, Gümüşhane'nin adeta tüneller ve duble yollar kenti olduğunu da vurgulayarak "52 adet tünel ile Türkiye’de en fazla tüneli olan il konumundayız. Allaha şükürler olsun ki dağların arkasında yaşayan vatandaşlarımızı düşünene bir Cumhurbaşkanımız var. Geleceğe umutla bakan bir Gümüşhane var” dedi.

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